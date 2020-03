Coronavirus au Pays basque : des aides pour les étudiants

Le CROUS se mobilise pour apporter une aide alimentaire et des soutiens psychologiques aux étudiants de Bayonne et d'Anglet qui souffrent de l'isolement en raison de l’épidémie virale.

Les œuvres universitaires se portent au secours des étudiants confinés dans leurs logements à Bayonne et Anglet. Le Centre local des œuvres universitaires et scolaires se mobilisent pour apporter nourritures et soutien psychologique à 150 jeunes gens et jeunes filles qui n'ont pu rejoindre leurs familles avant le confinement imposé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. l'objectif est de répondre aux souffrances liées à l'isolement notamment pour les étudiants étrangers.

Aides sociales et psychologiques

Rachel Hiriart-Otegui directrice du CLOUS : " Nous avons mis en place un suivi social "

Plus de 50 colis ont été livrés sur les résidences de Bayonne et Anglet vendredi 20 mars, dans le respect des gestes barrières. Les étudiants qui habitent dans le parc privé ( environ 3000 ) ne sont pas oubliés. Eux aussi peuvent bénéficier de ce soutien s'ils rencontrent des difficultés. Des assistantes sociales assurent des rendez-vous en visio ou par téléphone. Des permanences de psychologues sont également mises en place pour les étudiants qui souffrent de l'isolement ou d’angoisses. Sur la cote basque il y a au total 7500 étudiants.

Pour prendre prendre rendez-vous : 06 27 86 91 83 – rdv.apsytude@gmail.com www.apsytude.com