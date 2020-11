Coronavirus : aucune fermeture de classe dans le Gard et en Lozère

Bilan des fermetures d'établissements dans le Gard la Lozère et l'Hérault

L'académie de Montpellier a dévoilé le dernier bilan épidémique dans les établissements scolaires vendredi 6 novembre. Le Gard et la Lozère ne sont pas concernés par les fermetures de classes et d'établissements. Dans toute l'académie, une seule classe est fermée dans l'Hérault. Au total, 104 élèves ont été testés positifs au Covid-19 ces sept derniers jours et 30 membres du personnel.