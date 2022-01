Coronavirus : avec Omicron "c'est sûr que l'école va s'arrêter", alerte la FSU de la Sarthe

"Il y a énormément d'inquiétude dans la profession, et aussi de la colère devant l'inaction récurrente du ministère", résume Eric Demougin, secrétaire départemental de la FSU 72. Jean-Michel Blanquer a présenté ce dimanche des ajustements du protocole sanitaire que le syndicat juge très insuffisants pour éviter des contaminations massives et la paralysie du système scolaire.

Concrètement, Eric Demougin craint des contaminations record chez les enseignants : "Le conseil scientifique estime qu'un tiers des enseignants seront contaminés suite à la rentrée. C'est sûr que l'école va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Déjà, avant les vacances, il n'y avait pas suffisamment de remplaçants pour combler tous les arrêts. Là, ça va être encore bien supérieur. Rien n'a été fait pour que les problèmes de fracture numérique soit résolus. C'est dramatique, c'est générateur d'inégalités".

Ni capteurs de CO2, ni masques FFP2

"Les dispositions prises ne prennent pas du tout la hauteur de la situation. On nous parle de rappeler des néo-retraités. Depuis des mois, nous nous réclamons qu'effectivement, il y ait des capteurs CO2 non pas dans un établissement, mais dans chaque classe, et que là où il y a besoin de purificateurs d'air, on en installe. Nous demandons depuis des mois que les tests soient beaucoup plus fréquents , il y a des pays où c'est toutes les semaines pour tous les élèves. Il est urgent d'équiper en masse l'ensemble des professionnels de l'Éducation nationale avec des FFP2. Il faut bien constater que rien de tout cela n'est fait".

Le ministère de l’Éducation nationale reste sur sa position au sujet des capteurs de CO2, permettant de connaître le niveau de renouvellement d'air dans une classe : l'équipement des établissements est au choix et à la charge des collectivités locales (communes, départements et lycées, selon les niveaux). Dans une interview ce dimanche au Parisien, Jean-Michel Blanquer considère que les masques FFP2 sont "réservés au monde soignant".