"Ce n'est plus leur école" : le maire de Bouc-Bel-Air ne rouvre pas les écoles pour l'instant

Comment faire quand l'école de votre enfant ne rouvre pas et que vous êtes obligé d'aller travailler car en juin vous ne bénéficierez plus du chômage partiel ? C'est le casse-tête de certains parents en ce moment. À Bouc-Bel-Air, la mairie a décidé de ne pas rouvrir les quatre écoles maternelles, ni les quatre écoles primaires de la ville. La municipalité "travaille à une réouverture le 2 juin" précise le maire de Bouc-Bel-Air, Richard Mallié (LR).

Le maire dénonce un protocole sanitaire trop strict et trop compliqué à mettre en place. Il parle aussi "d'un ou un deux groupes scolaires où il n'y a pas assez de personnel pour ouvrir". Mais surtout, selon Richard Maillé, cette rentrée pourrait perturber les enfants sur le plan psychologique : "Les enfants, avec les nouvelles pratiques qu'il faut mettre en oeuvre, ce n'est plus leur école. Est-ce qu'on peut mettre les tout-petits dans quelque chose dont ils ont un souvenir, et d'où ils reviennent en racontant qu'ils ont vu leur maitresse masquée, n'ont pas pu approcher leur camarde, ont passé la journée dans la classe... Je ne pense pas qu'on puisse repartir comme ça !"

Dans les écoles de Bouc-Bel-Air, les stores resteront peut-être fermés jusqu'en septembre. © Radio France - Emilie Briffod

Avant de prendre la décision de ne pas rouvrir, la mairie avait envoyé un questionnaire aux parents d'élèves et 30% avaient répondu qu'ils remettraient leurs enfants à l'école si elle rouvrait. Mélanie, qui élève seule ses quatre enfants, fait partie des 30% de déçus : "C'est une sacrée organisation depuis le 17 mars. J'ai pu m'arrêter un peu, sinon ce sont mes grands qui font l'école au plus petit qui est en CM1". Mélanie, qui travaille dans une banque, n'aura plus droit au chômage partiel en juin : "On fera au jour le jour. Je ne pourrais plus me permettre de m'arrrêter, don c mes grands vont vraiment devenir professeurs pour le petit... On espère que début juin l'école ouvrira, quitte à ouvrir deux jours par semaine, ça nous soulagerait et ça ferait du bien aux enfants."