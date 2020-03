Coronavirus : "ça m'angoisse de ne pas pouvoir aider suffisamment mon enfant", témoignages de parents d'élèves

Depuis la fermeture des établissements scolaires pour éviter la propagation du coronavirus le quotidien de nombreux parents est le télétravail et l'école à la maison. Deux activités difficiles à concilier.

à lire aussi La Grande Lessive : partagez vos productions plastiques à la fenêtre pendant le confinement

L'angoisse des parents et élèves qui passent le brevet et le bac

Aurore habite Beaumont dans l'Yonne, elle a deux enfants : une fille en 3ème qui passe le brevet à la fin de l'année scolaire et un fils en terminal qui doit passer le baccalauréat. Techniquement c'est déjà compliqué avec le manque de matériel : _"_on a qu'un ordinateur pour deux. Ils sont obligés de se partager l'ordinateur pour aller sur le site l’Eclat-bfa pour récupérer les devoirs et les envoyer aux enseignants. Mais il y a de nombreux bugs, des problèmes de connexion. Je pense que ce site n'est pas prévu pour recevoir autant de visites. Ma fille a rendu des devoirs en retard car elle n'a pas pu se connecter au site. Les enseignants sont compréhensifs certes mais ça ajoute du stress aux enfants. J'ai une fille qui aime bien faire les choses et travailler dans des conditions comme ça lui ajoute du stress."

La mère de famille icaunaise parvient à aider sa fille de 3ème mais c'est plus difficile pour son ainé en classe de terminale : " c'est plus compliqué pour moi d'aider mon fils en classe de terminale. Moi, j'ai arrêté l'école en 3ème donc le lycée je ne connais pas. J'essaie de l'aider au mieux mais ce n'est pas facile. C'est angoissant pour nous aussi parent. S'ils n'ont pas leurs examens, on va se poser obligatoirement la question : est-ce que c'est parce qu'on ne les aura pas assez aidé, suffisamment bien accompagné donc on se pose aussi beaucoup de questions."

Pour Delphine, mère d'un élève de 3ème, l'organisation est la clé : "On a prévu une pièce spéciale pour lui dans la maison où il peut s'isoler et travailler. Comme ça , il peut aussi s'éloigner de toute tentation comme la console de jeu. Et Florent s'est fait un emploi du temps bien précis avec des pauses aussi pour essayer de maintenir un rythme similaire à celui de l'école, même s'il commence à travailler un peu plus tard que d'habitude, vers 9h ou 9h30."

Delphine reste vigilante : "on surveille les devoirs, les mails des professeurs et puis on passe à l'improviste aussi dans la pièce pour bien surveiller qu'il travaille et qu'il n'est pas sur son téléphone car à 15 ans la tentation est forte."

Dans les quartiers défavorisés c'est encore plus difficile.

Dans le quartier des Champs-Plaisants à Sens de nombreux parents sont désemparés. Habituellement, l'association Atlas aide aux devoirs les enfants de ce quartier. Plusieurs dizaines d'enfants, en élémentaire et au collège viennent habituellement tous les soirs à l'association. Mais l'association a dû fermer ses locaux et elle cherche des solutions pour poursuivre son activité à distance, notamment de l'aide personnalisée pour les familles qui le demandent.

Des familles n'ont pas d'ordinateurs ou des imprimantes pour imprimer les devoirs envoyés par les enseignants. "Nous avons prêté des ordinateurs, explique Michel Gras, trésorier de l'association Atlas. "Certains parents ne maitrisent pas suffisamment la langue française pour aider au mieux leurs enfants. Ces parents culpabilisent et s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Mais il faut relativiser, le plus important c'est de préserver la santé des enfants et des familles. Il faut déjà qu'on se sorte tous de cette période et ça sera un lointain souvenir."