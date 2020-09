Coronavirus : "Ça se durcit partout, sauf dans les écoles"

Un nouveau protocole sanitaire entre en vigueur ce mardi dans les écoles primaires et maternelle. Les règles s'assouplissent avec une mesure principale : la fin de la règle qui voulait que si un élève était testé positif, la fermeture de la classe était automatique. Désormais, le renvoi à la maison pourra se décider à partir de trois cas de fratries différentes. Le gouvernement s'appuie pour cela sur le dernier avis du Haut conseil de la santé publique, selon lequel les enfants sont peu contagieux entre eux, le risque de transmission existant surtout d'adulte à enfant.

Malgré cela, Eric Zolver, secrétaire départemental du syndicat enseignant FSU en Moselle a du mal à s'expliquer les nouvelles consignes, alors le virus circule toujours activement et que plusieurs départements renforcent les restrictions.

"Ça se durcit partout, sauf dans les écoles" constate l'enseignant qui a le sentiment "qu'on prend moins de précautions pour le personnel et les élèves. On perd ce caractère protecteur, au bénéfice certes de classes ouvertes."

Une fois on nous dit ça, le lendemain on nous dit ça. On ne sait plus quoi penser...