Coronavirus : cantine, cours à distance... les manquements criants du lycée Jean Rostand à Strasbourg

Voilà plus de 15 jours que les élèves sont rentrés en classe après les vacances de la Toussaint. L'Education nationale avait promis un protocole sanitaire strict dans les lycées. Mais dans certains établissements, comme au lycée Jean Rostand de Strasbourg, on est loin du compte.

Le lycée est l'un des plus importants de la région, avec 2.200 élèves. Et depuis la rentrée, les classes sont toujours aussi bondées, les cours à distance sont très peu développés.

Le ministère de l'Education nationale avait annoncé début novembre un protocole plus strict dès le mois de novembre. Mais dans certains établissements, les mesures sont difficiles à mettre en place notamment au lycée Jean Rostand de Strasbourg, où des élèves ont alerté sur la situation sanitaire.

Le lycée est l'un des plus importants de la région, avec 2.200 élèves. Et depuis la rentrée, les classes sont toujours aussi bondées : 31, 32 et même jusqu’à 36 élèves par classe ! Depuis la fin des vacances de la Toussaint, peu de choses ont changé, il y a très peu de cours à distance. Léo est en seconde et il ne comprend pas : "Notre emploi du tout n'a quasiment pas été modifié, on a un seul cours sur l'ensemble de la semaine où l'on est en demi-groupe", explique le jeune homme. "A part les masques, c'est tout ce qu'on a. C'est très insuffisant. Ma mère est une personne à risque, je fais le maximum pour ne pas attraper le coronavirus, mais c'est vraiment compliqué, surtout dans ces conditions-là, où peu de règles sanitaires sont mises en place...".

Des efforts... mais des couloirs toujours bondés

La direction a tout de même mis en place depuis la Toussaint un fléchage, une circulation dans le lycée. Certaines classes sont divisées : un groupe est en présentiel le matin, un groupe l'est le soir, mais il s'agit d'une minorité d'élèves. "On ne voit pas vraiment de différence entre la situation avant les vacances de la Toussaint et maintenant", confirme Catherine Richert, professeur de mathématiques et déléguée du personnel. "C'est vrai que le matin ou lors des heures de pause, on déambule un peu dans la foule, il y a un vrai brassage des élèves".

Le foyer étant fermé, les élèves se regroupent où ils peuvent aux heures de récréation... - .

Pour autant, elle reconnait que la direction de l'établissement l’écoute, des réunions ont lieu toutes les semaines pour faire le point. Et il y a quelques timides avancées : "il y a maintenant un sens de circulation en place dans l'établissement, il y a des choses mises en place, mais il faudrait sans doute que ça aille plus vite, c'est très lent", estime-t-elle. "Mais on est dans un établissement complexe, avec des filières technologiques, générales, des BTS et classes prépa, il y a des travaux pratiques, en filière diététique, aux métiers de la mode, qui sont infaisables en distanciel", reconnaît l'enseignante.

Des manques évidents à la cantine

Mais c'est surtout la situation à la cantine qui qui laisse à désirer. Les élèves fouillent à pleines mains dans les bacs de couverts ou les bacs de pains. Emma est en première pro : "c'est dégueulasse, tout le monde met ses mains dans ces couverts", regrette la jeune fille, qui compare avec d'autres établissements, où les couverts sont préparés par le personnels et présentés entourés par une serviette en papier.

A la cantine, les élèves plongent tous la main dans le même bac à couverts. - .

La direction reconnaît un manque concernant la cantine, mais assure pour le reste faire le maximum. D’ailleurs, elle relève moins de 10 élèves positifs au Covid depuis la rentrée