Coronavirus : ce qui change dans les écoles de Bretagne ce lundi

Ce lundi va être différent pour les élèves de beaucoup d'écoles primaires, peut-être plus.... respirant ? Face à l'épidémie de covid qui chute en ce moment, le protocole sanitaire s'adapte. Trois départements bretons sur quatre sont concernés.

Fin du masque à l'école primaire

Les écoliers du Finistère et des Côtes d'Armor n'ont plus à porter le masque en classe. Les enseignants doivent le conserver. Les taux d'incidence y sont respectivement de 12 et 34 selon le site web covidtracker. La Loire-Atlantique est également concernée.

Fin du masque et des fermetures complètes de classe

On va plus loin dans le Morbihan, comme neuf autres départements, au-delà de la fin du masque en classe de primaire, la classe de ne fermera plus systématiquement en cas d'enfants malades du covid. Tous les élèves d'une classe seront testés lorsqu'un cas de covid-19 est détecté, et seuls les positifs seront placés à l'isolement. Le taux d'incidence y est de 24 cas pour 100.000 habitants.

Pas de changement

En Ille-et-Vilaine, le port du masque reste obligatoire pour les élèves en classe en primaire également. Le taux d'incidence y est ce lundi de 43 selon covidtracker, mais il était légèrement au-dessus du seuil d'alerte lorsque le gouvernement a établi la liste des départements autorisés.