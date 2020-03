Coronavirus : "Chaque établissement va s'organiser avec ses moyens" Proviseur de lycée de l'Hérault

Pierre Fournier, du syndicat SNPDEN, des chefs d'établissements était l'invité de France Bleu Hérault ce vendredi matin.

"Ce n'est pas un soulagement, c'est une crise qui s'ouvre. Il va falloir assurer la continuité pédagogique, rassurer les familles, faire en sorte que le personnel puisse assurer les cours à distance en toute sécurité, assurer la fermeture des établissements, assurer la désinfection . On a des cantines, il va falloir annuler des commandes, ralentir le chauffage. Tout un tas d'éléments matériels qui vont nous occuper très sérieusement pendant que les enfants seront chez eux"

"Chaque établissement va s'organiser avec ses moyens. Si un enseignant ne peut pas assurer la continuité pédagogique depuis chez lui, il le fera depuis l'établissement. Mais il faut aussi penser aux enseignants qui peuvent avoir eux-mêmes des fragilités de santé."

"Les plateformes numériques sont bien dimensionnées, mais on ne sait pas encore si les serveurs pourront fonctionner tous en même temps. Il va y avoir énormément de connections en même temps, mais pour ce qui est des instruments techniques on l'a avec les ENT, environnements numériques de travail, on a aussi un logiciel Pronote pour communiquer avec les familles. Ça fonctionne déjà très bien. Je ne suis pas très inquiet pour la continuité pédagogique mais il y a beaucoup de questions pour les examens et les évaluations."