Coronavirus : comment appliquer le déconfinement en milieu scolaire ?

Le premier ministre le plan de déconfinement imaginé par le gouvernement. Parmi les mesures qui touchent les scolaires la rentrée se fera après de 11 mai c'est "pédagogique et juste" mais cette rentrée en classe se fera de façon progressive et sur la base du volontariat.

Les plus jeunes, élèves de classes élémentaires et maternelles, ne seront pas contraints au port du masque et pourront retrouver les écoles les premiers. A partir du 18 mai ce sera au tour des collégiens d'abord les 6° puis les 5° et ainsi de suite. Pour eux le port du masque sera obligatoire. Enfin, mais cela reste encore à déterminer, les lycéens pourront reprendre les cours à commencer par les lycées pros.

La réouverture des crèches se fera par groupes de 10

Maire d'Apt et vice-présidente du conseil départemental en charge des collèges la vauclusienne Dominique Santoni a immédiatement envisagé la manière de mettre en place ces directives. Mais dit-elle ca va être compliqué. Malgré un gros travail d’anticipation il ne sera peut-être pas possible de rouvrir tous les collèges vauclusiens à la date du 18 mai.

De nombreuses questions en suspens

Comment recevoir quinze élèves par classe dans les collèges ? Que faire des autres ? Avec quel personnel ? Comment assurer la restauration scolaire ? Quand arrivent les masques désormais obligatoires pour les collégiens ? Autant d’incertitudes qui expliquent aussi – selon Dominique Santoni – que le retour sur les bancs de l’école se fasse sur la base du volontariat.

Malgré la bonne volonté des mairies, des départements, des régions de qui dépendent lycées et transports scolaires et un travail de concertation mené avec l’éducation nationale c’est un chantier compliqué qui s’annonce.

Dominique Santoni explique :