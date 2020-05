Coronavirus : comment les assistantes maternelles picardes s'adaptent à la crise sanitaire

Avec le déconfinement, prévu à compter du 11 mai en France, l'activité des assistantes maternelles picardes devrait augmenter. En effet, les parents qui reprennent le travail vont sans doute chercher à faire garder leurs enfants. Mais comme à l’école, les nounous doivent respecter un certain nombre de mesures pour protéger les plus petits et aussi se préserver elles-même et leur famille.

Guide de bonne conduite

Fin avril, le centre de protection maternelle et infantile de la Somme a d'ailleurs sorti un guide avec les mesures sanitaires à mettre en place face au coronavirus.

Car toutes les assistantes maternelles n’ont pas cessé le travail pendant le confinement ; certaines ont déjà expérimenté cette situation particulière. C’est le cas de Aude, qui exerce à Amiens. Depuis la mi-mars, elle s’occupe des deux enfants d’un couple d’ambulanciers.

“On fait beaucoup plus attention à bien nettoyer tous les jouets, pratiquement tous les jours, raconte Aude. On n’utilise plus l’aspirateur, pour éviter que les particules de éventuellement contaminé s’échappe. On passe la serpillère.”

Moins d’enfants à charge - en temps normal, cette nounou peut garder jusqu’à 5 petits – et de nouvelles habitudes à prendre.

“Le lavage des mains est beaucoup plus fréquent, souligne l’assistante maternelle. Maintenant, la petite est au top !”

Distance physique d'un mètre

Ces mesures, Christelle va prochainement les mettre en place elle aussi. Cette nounou a cessé de travailler à la mi-mars : elle a été mise au chômage partiel car les parents en télétravail ont préféré garder leurs enfants eux-mêmes.

Mais à compter du 11 mai, elle va de nouveau accueillir au moins une petite fille d’un an.

“J’ai redemandé aux parents un ou deux draps-housse, car il est conseillé de les changer tous les jours, explique Christelle. Et comme je fais de la couture, je leur ai fait des serviettes à main individuelles. S'ils se lavent les mains dix fois dans la journée, il y aura l’équivalent de 10 serviettes par enfants.”

Parmi les autres mesures que l’on trouve dans le guide, il y a aussi la distance physique d'un mètre à respecter pendant les repas et pendant les jeux.

A noter que le port du masque est fortement conseillé mais n’est pas obligatoire.