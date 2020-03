Coronavirus : comment les élèves peuvent-ils continuer à travailler à distance dans l'Yonne ?

Comment assurer la continuité pédagogique alors que les écoles, collèges, lycées et universités sont fermés dans tout le pays pour faire face à la pandémie de coronavirus ? Les épreuves de fin d'études sont-elles maintenues ? Pour répondre à toutes ces questions Vincent Aubert, directeur académique des services de l'Éducation nationale dans l'Yonne y répondait sur France Bleu Auxerre.

"Il est très important d'installer dans les familles, avec les enfants, quelques routines, quelques repères dans le temps, pour pouvoir rester dans une logique de travail, même si cela se fait à distance." - Vincent Aubert, directeur académique des services de l'Éducation nationale dans l'Yonne

Ce lundi, les établissement scolaires sont fermés aux élèves, mais comment cela se passe-t-il pour le personnel et les enseignants ?

Les enseignants sont aussi invités à rester chez eux. Nous avons fait en sorte que les instructions passent, que les réunions qui ne seraient pas strictement indispensables n'aient pas lieu, pour que tout se fasse à distance, de façon à respecter les consignes qui sont données.

Pour le suivi pédagogique, l'Éducation nationale a mis a disposition les ressources du Cned, le centre national d'enseignement à distance. Concrètement, comment les élèves vont-ils pouvoir suivre ces cours et faire ces exercices ?

Les élèves vont pouvoir ouvrir un compte sur "Ma classe à la maison", et d'ailleurs ces comptes augmentent chaque jour. Les consignes sont données par les écoles ou par les collèges et le lycées. C'est relativement facile à faire. On a déjà plusieurs milliers d'ouvertures de comptes qui sont faits dans l'académie de Dijon.

On y trouve des exercices, des corrections, on peut entrer en contact avec des enseignants, c'est bien ça ?

Un des intérêts du CNED, c'est que vous avez des cours qui sont préparés de la grande section aux classes du lycée et qui sont tout à fait conformes aux programmes nationaux. Maintenant, il n'y a pas non plus que cet outil très intéressant. Il y a aussi les consignes données par les enseignants, les points de repères fournis, les conseils, les exercices envoyés.

On va continuer à avoir des liens entre élèves et professeurs, différents modes de contact, par téléphone, par courriel par exemple. Il faut vraiment faire passer le message aux parents : on continue à travailler, on n'est pas dans l'arrêt de la scolarité. Il est très important d'installer dans les familles, avec les enfants, quelques routines, quelques repères dans le temps, pour pouvoir rester dans une logique de travail, une rigueur, même si cela se fait à distance en lien avec les établissements, à la maison. Ça n'est pas qu'une logique de faire ses devoirs, c'est plus que ça.

Des écoles ou des collèges doivent accueillir des enfants de personnels soignants... Combien d'établissements cela représentent-ils ? Quelles sont les conditions d’accueil de ces enfants ?

Normalement, le contact se fait avec l'établissement habituel. On est en train de découvrir le volume d'enfants que nous avons à accueillir puisque c'est ce lundi qu'on aura une visibilité réelle sur les endroits où nous avons des élèves à accueillir et dans quels niveaux. Nous serons peut-être amenés à nous réorganiser dans les jours qui viennent.

Qu'en est-il pour les élèves dans les zones blanches dans l'Yonne ?

Nous pourrons fournir des documents sous format papier pour que les élèves qui n'ont pas beaucoup d'accès numérique continuent à travailler.

Le ministre de l'Éducation nationale a assuré dimanche que le bac serait maintenu, malgré une fermeture des établissements pour plusieurs semaines sans doute. Est-ce un vœu pieux ou y-a-t-il des scénarios déjà étudiés sur le déroulement ou le calendrier de ce bac ?

C'est le ministre qui nous dira quel est le cap. Il faut se concentrer sur la continuité de l'enseignement. Il faudra attendre les prochaines semaines.