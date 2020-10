Mardi, tous les établissements d'enseignement supérieur doivent limiter l'accueil des étudiants. Les salles ne devront pas être remplies à plus de la moitié de leur capacité, pour freiner la propagation de l'épidémie. Universités et écoles s'organisent dans l'urgence.

Coronavirus : comment les universités et grandes écoles lilloises s'organisent pour limiter l'accueil ?

A partir de mardi 6 octobre, les amphithéâtres, les salles de classe, les bibliothèques et les restaurants universitaires devront être à moitié vides dans les zones d'alerte renforcée, telles que la métropole de Lille. La capacité d'accueil de tous les lieux partagés ne devra pas dépasser 50 %. Le gouvernement a annoncé ces mesures dimanches soirs, pour limiter la propagation du coronavirus.

Fermeture des amphis pour les écoles d'ingénieur

Après les annonces du gouvernement, les écoles ingénieurs du groupe Yncréa à Lille ont décidé d'aller encore plus loin. L'entrée des amphithéâtres n'était jusque-là pas limitée ; ils seront désormais fermés, dès mardi, "par précaution". Tous les cours magistraux se feront à distance pour les 4.500 étudiants, jeunes en contrats professionnels et apprentis d'HEI, l'ISEN et l'ISA.

Les professeurs feront cours devant des caméras, dans les salles vides, ou avec leur ordinateur. Les campus restent néanmoins ouverts. Les travaux pratiques, examens et projets se feront dans les locaux, "dans des salles suffisamment grandes", indique le groupe.

Manque de caméras à l'université

L'université de Lille doit s'organiser dans l'urgence. L'accès aux amphithéâtres était déjà limité depuis la rentrée ; une place sur deux était condamnée, mais ce n'était pas le cas dans les salles de classe. Il était temps de prendre des mesures sanitaires plus strictes, explique Jean-Marc Nicolas, syndicaliste CGT : "C'était une nécessité, sachant qu'il y a 70 000 étudiants et 7000 travailleurs."

On filme les cours en Facebook live

La CGT craint néanmoins l'improvisation : "On annonce des mesures le 4 octobre pour les appliquer le 6... Ça va être difficile d'assurer la continuité pédagogique avec cette jauge de 50%, les enseignants vont avoir du mal à se couper en deux. La direction a équipé les amphithéâtres de caméras, mais pas les salles de TD, et les travaux pratiques sont encore plus compliqués à distance."

Elodie, étudiante en sciences politiques à Lille, raconte que le suivi des cours est assez chaotique depuis la rentrée : "On n'a aucun enseignement à distance mis en place par visioconférence, on filme les cours en Facebook live pour nos camarades."