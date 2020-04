Coronavirus : comment s'organise dans la Loire l'accueil des enfants de parents mobilisés pendant les congés ?

Nous sommes officiellement en période de vacances scolaires... même si cela ne veut pas dire grand chose en plein confinement. La question de l'accueil des enfants pendant ces congés de Pâques se pose malgré tout pour les personnels soignants et tous ceux mobilisés par la crise sanitaire.

Dans les Pyrénées-Atlantiques autour de 200 enfants de soignants sont accueillis dans les écoles et collèges

Les vacances de Pâques ne ressemblent pas à des vacances habituelles en raison du confinement. Mais elles ont débuté vendredi dernier dans la Loire, et l'accueil des enfants de parents mobilisés par la crise sanitaire s'organise dans le département.

Accueil par des enseignants ou des animateurs

À Saint-Étienne et Roanne, pas de changement pas rapport à ces dernières semaines : les enfants des personnels mobilisés à cause de la crise sanitaire sont accueillis sept jours sur sept dans les mêmes lieux que depuis le début du confinement. À Roanne l'accueil se fait à l'école Fontquentin pour les 3-12 ans. À Saint-Étienne, l'accueil est organisé dans trois écoles, à chaque fois par un enseignant et un agent de la Ville. Au total une vingtaine d'enfants est prise en charge depuis le début du confinement.

Accueil sept jours sur sept aussi à Saint-Chamond, à l'école Lamartine, avec travail scolaire, lecture et activités manuelles le matin; sport, musique et jeux l'après-midi, avec des professionnels de l'animation. À Montbrison, la continuité est assurée à l'école Brillié, mais en laissant souffler les enseignants mobilisés jusqu'ici. Même principe à Andrézieux-Bouthéon, où ce sont les animateurs de l'Espace Famille info qui s'occupent des enfants pendant cette quinzaine, à l'école Victor-Hugo.