Coronavirus : comment s'organisent les parents pour l'école à distance en Moselle ?

Depuis le 16 mars, tous les établissements scolaires sont fermés, en raison de l'épidémie de coronavirus. En Lorraine, les 400.000 élèves de maternelle jusqu'au lycée, de l'académie Nancy-Metz, sont donc confinés chez eux. Les cours se font donc à distance, grâce à l'accompagnement des parents, des professeurs, et des plateformes en ligne de l'Education nationale.

Je me suis fait un emploi du temps digne d'un ministre

Pour Sylvie, qui habite Talange, et a quatre enfants, scolarisés de la grande section de maternelle au BTS, c'est une sacrée organisation : "Il faut que je séquence ma journée, donc je me suis fait un emploi du temps digne d'un ministre, car je ne peux aider qu'un de mes enfants à la fois. On s'installe sur la table de la salle à manger, pour avoir la place de mettre l'ordinateur et tous les cahiers et les feuilles."

Ma patience s'amenuise

Faire l'école à distance, c’est aussi pour Sylvie se replonger dans des matières qu’elle aurait préféré oublier : "Mon fils est au collège et moi, j'ai un gros problème avec les mathématiques. J'étais déjà fâchée avec les maths quand j'étais au collège, et puis là on a des nouvelles notions, mais moi comme je suis larguée, je ne peux pas lui expliquer. C'est très compliqué et ma patience s'amenuise au fur et à mesure des jours qui passent."

L'école à distance ce n'est pas comme l'école en vrai

Mais les parents ne doivent pas se mettre la pression, explique Bruno Henry, secrétaire académique du syndicat Snes-FSU : "Cela va être très compliqué d'avancer fortement dans le programme avec les élèves. L'enjeu ce n'est pas de travailler comme si de rien n'était. L'enjeu c'est de maintenir un contact avec les élèves. L'école à distance, ce n'est pas comme l'école en vrai."

Des groupes d'entraide pour les parents

L'école à distance, c'est compliqué pour beaucoup de parents, tant en terme de temps qu'en terme de logistique. La FCPE en Moselle a créé un groupe d'entraide et de conseils sur Facebook, afin de permettre aux parents d'échanger. Elle est aussi joignable à l'adresse suivante : fcpe57confinement@gmail.com.