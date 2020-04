Coronavirus : le récit d'une étudiante orléanaise confinée dans sa petite chambre universitaire

Laura est en première année de chimie-biologie à l'Université d'Orléans. Depuis le début du confinement, elle passe ses jours et ses nuits dans sa petite chambre de 9 mètres carrés, située sur le campus d'Orléans la Source. Elle fait partie des quelques 600 étudiants de la Région Centre Val de Loire confinés dans leurs chambres universitaires. " Je suis originaire de Toulouse" explique la jeune fille, " et c'était un peu compliqué financièrement pour moi de redescendre dans ma famille."

" On tourne un peu en rond

Au quotidien, Laura affirme qu'elle ne s'ennuie pas : " j'ai mes de cours à distance, ça m'occupe pas mal". Le plus dur pour elle, c'est de ne plus avoir de loisirs à l'extérieur. " J'ai toujours la musique et les réseaux sociaux heureusement. Mais, quand même, on tourne un peu en rond. La fenêtre de ma chambre donne sur un parking : pour s'évader, on a connu mieux !" Dans la résidence de Laura, ils sont encore une petite quinzaine d'étudiants qui doivent, comme d'habitude, partager les sanitaires et l'espace cuisine. " Ça complique encore un peu plus les choses" reconnait Laura," on évite de se croiser ou alors à distance d'un mètre".

Un des sites fermés de l'Université d'Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

Pour l'étudiante, un autre problème s'est posé les premières semaines du confinement. Les services du CROUS, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, avaient réduit le nombre de passage des femmes de ménages qui font les parties communes. " J'ai trop ça un peu dur "dénonce l'étudiante " non seulement, c'est indispensable en cette période et en plus ça fait partie des charges de mon loyer. " Aujourd'hui, la situation semble rentrer dans l'ordre. " J'ai même eu la visite il y a quelques jours du personnel du Crous pour savoir si tout allait bien côté santé." Pour l'instant, Laura garde le moral, loin des siens et loin de ses amis. Elle attend maintenant d'en savoir plus sur l'organisation des partiels initialement prévus le mois prochain.