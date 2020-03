Coronavirus : gel hydroalcoolique, portes désinfectées, Libourne renforce ses règles d'hygiène à la rentrée

La ville de Libourne a profité des vacances pour renforcer les règles d'hygiènes dans les lieux publics, sans oublier les maternelles et les écoles élémentaires, où les élèves font leur rentrée ce lundi.

C'est l'heure de retourner à l'école pour les enfants libournais ce lundi 9 mars. Les salles de classe ont un peu changé pendant les vacances : des boites de mouchoirs un peu partout, souvent accompagnées de gel hydroalcoolique. Avec l'épidémie du coronavirus Covid-19 qui ne cesse de s'étendre, les règles d'hygiène ont été renforcées.

Même si les enfants sont peu concernés par le coronavirus Covid-19, ils peuvent être porteurs sains de la maladie. La mairie a donc décidé de donner tous les moyens aux habitants de Libourne et à leurs enfants de se prémunir contre l'épidémie, et surtout de développer les bons réflexes.

Désinfection des poignées de porte renforcée

Passé l'entrée de la maternelle Saint-Exupéry, deux flacons de gel hydroalcoolique ont été mis à disposition des parents et du personnel (peu recommandé pour les enfants de moins de 6 ans). "Ils sont accompagnés des affiches fournies par l'État pour adopter les bons gestes, détaille Séverine Lesvignes, cheffe du service extrascolaire à Libourne. Et on a aussi imprimé pour nos agents une note de service pour connaitre toutes les mesures à prendre."

Chaque classe avait déjà à sa disposition le matériel nécessaire, il faut avant tout "éduquer les enfants" souligne Cindy Nebout © Radio France - Simon Cardona

Le nettoyage a aussi été accentué. "Au lieu de le faire une seule fois, je désinfecte deux fois par jour les poignées de porte et les interrupteurs", indique Claudine Bonneron, en charge de l'entretien de l'école Saint-Exupéry. "Et on a demandé à tous nos agents d'être particulièrement vigilants au niveau des sanitaires", complète Séverine Lesvignes.

Le but n'est pas d'alarmer les enfants, mais de leur apprendre les gestes simples

"Le lavage de main est fait régulièrement dans une école, reconnait la cheffe du service extrascolaire à Libourne. Mais on a demandé une attention particulière à l'ensemble des agents pour bien vérifier que le savon est bien utilisé par les savons, et qu'ils se sèchent les mains avec du papier."

Surveillance maximale lors du lavage des mains, pas question d'échapper au savon. © Radio France - Simon Cardona

Le but n'est pas d'alarmer les enfants souligne Cindy Nebout, en charge du personnel municipal de l'école Saint-Exupéry, mais de les éduquer : "Leur apprendre les gestes simples, par exemple tousser dans son coude. Pour qu'ils soient sensibilisés et pourquoi pas sensibiliser les parents ou à leur famille."