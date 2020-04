Coronavirus: dans l'Yonne les professeurs des écoles de musique continuent d'assurer leurs cours

Les écoles de musique de l'Yonne n'abandonnent pas leurs élèves durant le confinement. Les professeurs donnent des cours de violon, de guitare, de flûte ou encore de piano depuis chez eux. Par internet, via Skype ou Wattsapp pour certains, par téléphone tout simplement pour d'autres. L'objectif étant bien sur de ne pas laisser les élèves seuls avec leur instrument durant plusieurs semaines et peut être plusieurs mois.

C'est plus facile quand ma prof est en face de moi : Marylou, 14 ans, fait de l'alto

Pour Marylou, 14 ans qui prend habituellement des cours d'alto* à l'école de Puisaye Forterre sur le site de Toucy, c'est un peu déstabilisant. Surtout quand la connexion internet n'est pas satisfaisante et que le cours se déroule au téléphone. "C'est un peu difficile pour moi, parce que je ne vois pas Iulia ma prof. Elle m'explique quand ça ne va pas pour que je me corrige. Mais c'est quand même plus plus facile quand elle est en face de moi. Elle peut me montrer avec son instrument."

Les professeurs des écoles de musique de l'Yonne donnent leurs cours depuis chez eux Copier

C'est là aussi toute la difficulté pour Iulia, professeure de violon et d'alto à l'école de Puisaye Forterre. "C'est plus difficile de corriger la position de l'élève sur l'instrument, c'est évident. Malgré tout on y arrive, ça prend plus de temps. Au niveau du son, de la justesse , ça pose moins de problèmes. "

Ça lui permet de progresser: Mickaël papa de Maël 8 ans qui fait du violon

La distance met aussi les parents à contribution. Mickaël le papa de Maël 8 ans qui fait du violon depuis la rentrée de septembre, se charge par exemple d'accorder le violon de son fils en suivant les conseils de la professeure. "Je ne l'avais jamais fait. J'avais un peu la pression, peur de casser une corde. Mais j'ai réussi. " Et selon lui ces cours , même un peu particulier, sont importants pour son fils. "Ça permet une continuité, car Maël a débuté il n'y a que quelques mois. Il s’entraînait un petit peu avec les anciennes partitions. Mais là le fait d'avoir un cours , même virtuel, lui permet d'apprendre de nouvelles notes, de progresser. C'est bien."

Le conseil des professeurs de musique, c'est aussi de jouer régulièrement de son instrument à la maison. Entre les devoirs d'école par exemple.

*Le violon a une plus petite taille que l'alto et émet des sons plus aigus.