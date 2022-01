Coronavirus : dans les deux Charentes, près de 1.500 personnels de l'Education nationale manifestent

C'est une journée de "grève historique" dans les écoles de nos deux Charentes ce 13 janvier, comme dans le reste de la France, contre la gestion de la crise sanitaire en milieu scolaire, contre des protocoles inadaptés et qui changent sans cesse. A la mi-journée, le ministère de l'Education nationale annonce un taux de 38,48% d'enseignants grévistes. De leur côté, les syndicats parlaient dès le 12 janvier de 75% de grévistes dans le premier degré. Dans le secondaire, le ministère fait état de 23,73% de professeurs grévistes (collèges et lycées) alors que le Snes-FSU évoque lui 62% de professeurs en grève.

L'Académie de Poitiers précise qu'elle recense, sur son territoire et donc en Charente et en Charente-Maritime, 35,79% d'enseignants grévistes et 27,49% chez les professeurs de collèges et lycées.

A La Rochelle, environ 650 personnes manifestent

Ces enseignants et personnels de l'Education nationale défilent dans la rue ce 13 janvier. Dans nos deux Charentes, ils sont près de 1.500 à manifester. En Charente-Maritime, à La Rochelle, environ 650 personnes sont rassemblées d'après la police, dès 10h30, place des Cordeliers, devant la Direction des Services de l'Education nationale.

A Saintes, près de 300 personnes sont réunies devant le Palais de Justice, square du Maréchal Foch, estiment les forces de l'ordre sur place.

Et puis, en Charente, la police estime que le rassemblement à Angoulême, devant les locaux de la Direction des services de l’Education nationale, rue Raymond Poincaré réunit plus de 500 manifestants.