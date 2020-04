Coronavirus dans les Landes : deux élus demandent le report de l'examen de la carte scolaire

Comme d'autres, l'Inspection d'Académie des Landes a décidé, malgré l'épidémie de Covid-19 et le confinement, de poursuivre son calendrier habituel. Ainsi, le projet de carte scolaire pour la prochaine rentrée est examiné ce vendredi. Une réunion que deux élus landais ont décidé de boycotter.

Dans un communiqué ce jeudi après-midi, le président du Conseil Départemental des Landes, Xavier Fortinon, et le vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Renaud Lagrave annoncent qu'ils ne siégeront pas au Conseil Départemental de l'Education Nationale, censé examiner le projet de carte scolaire pour la prochaine rentrée dans les Landes. "Ce projet prévoit des fermetures de classes à la rentrée prochaine. Ce n’est pas acceptable et encore moins dans le contexte actuel. En conséquence, nous demandons le report sine die de l’examen de la carte scolaire dans les Landes et nous ne participerons à aucune discussion présente et future sur ce sujet", écrivent les deux élus socialistes.

11 fermetures de classe

Le projet de l'inspection d'académie, présenté mardi après-midi aux syndicats enseignants, prévoit 11 fermetures de classe dans les Landes pour une seule ouverture. Parmi les écoles qui devraient perdre une classe à la rentrée : Gaston Larrieu à Saint-Paul-lès-Dax, l'école maternelle Lasplacettes à Tarnos où les parents d'élèves et les élus s'étaient beaucoup mobilisés avant le confinement et la fermeture des écoles. Les projections de l'éducation nationale font état de 123 enfants supplémentaires.