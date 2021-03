Coronavirus : début des tests salivaires dans les écoles du Var et l'académie Aix-Marseille

Après les élèves des zones C et A, au tour des enfants des Bouches-du-Rhône et du Var (zone B) de rentrer à l'école ce lundi. Avec la menace du Covid-19, plus de 10.000 tests salivaires seront effectués cette semaine dans nos écoles. Avant une montée progressive comme partout en France.