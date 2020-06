Déconfinement : découvrez le nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires à partir du 22 juin

Alors que l'école va redevenir obligatoire le lundi 22 juin comme l'a annoncé Emmanuel Macron dimanche soir, le nouveau protocole sanitaire a été dévoilé par Jean-Michel Blanquer ce mercredi sur Public Sénat.

Les règles de distanciation physique à l'école maternelle abolies

Les règles de distanciation physique à l'école maternelle vont être abolies à compter de ce lundi. Pour le ministre de l'Education nationale : "Il y a plusieurs sujets dans ce protocole sanitaire mais le principal c’est celui de la distanciation physique. Les grandes règles (…) du protocole sanitaire qui sera reçu par tous les acteurs tout à l’heure, c’est (…) qu’à l’école maternelle, vous n’avez plus de distanciation physique, c’est la même règle que pour les crèches".

Et de préciser : "On sait que ce n’est pas facile de faire respecter cette distanciation physique et puis parce que le conseil scientifique nous a dit que pour cet âge-là, on peut faire ça, d’après les données que nous avons ".

A l'école élémentaire, on essaiera de "faire respecter un mètre" entre les élèves mais dans certaines classes, "on sera obligé d'avoir un peu moins d'un mètre", a-t-il précisé.

Quant au collège, si la distance d'un mètre n'est pas possible, alors le port du masque sera "obligatoire pour les collégiens".

Maintien des règles de base dans le nouveau protocole

Jean-Michel Blanquer a rappelé le maintien des règles de base dans le nouveau protocole comme "se laver les mains" et "le respect des gestes barrières".

Et de répondre aux enseignants qui craignent ne pas pouvoir être prêts pour faire appliquer ce protocole : "Si, nous serons prêts (…) Les règles de distanciation physique font que ce sera faisable".

Ce nouveau protocole va être "diffusé dans les prochaines heures", selon le ministre.

Depuis mercredi matin, un document provisoire qui a circulé au sein des personnels de l'Education nationale précise qu'en maternelle, la distanciation physique doit être "maintenue" entre les élèves de groupes ou de classes différents.

Dans les écoles élémentaires et les collèges, la distanciation physique "d'au moins un mètre" ne s'applique pas "dans les espaces extérieurs entre élèves d'une même classe ou d'un même groupe, y compris pour les activités sportives".