Coronavirus : des classes fermées en école primaire à Caissargues

À Caissargues (Gard), la mairie communique ce vendredi 26 mars que les classes de CE1 et CE2/ CM1 de l’école Cambourin "sont fermées jusqu’à nouvel ordre en raison de cas Covid-19 variant sud africain parmi les élèves". De plus en plus d'établissements scolaires et de classes sont fermés en France à cause de l'épidémie de Covid-19, indiquent les derniers chiffres diffusés ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale.