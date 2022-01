Coronavirus : des détecteurs de CO2 dans les écoles corses

En Corse, de plus en plus d'établissements s'équipent de cet outil qui invite à aérer plus régulièrement les espaces de vie scolaire. Le renouvellement de l'air est présenté comme l'un des principaux gestes barrières face à l'émergence du variant Omicron, très contagieux.

C'est une nouvelle rentrée scolaire qui, lundi, va se dérouler une fois de plus sous la menace de la Covid-19. Plus particulièrement du variant Omicron, désormais majoritaire en France et plus contagieux que le variant Delta. Au niveau du protocole sanitaire, pas de changement. Il est identique à celui en vigueur avant les vacances de fin d'année. C'est à dire un protocole de stade 3 sur 4. Et pour être tout à fait sûr que le virus ne viennent pas rejouer les éléments perturbateurs en classe, en Corse, les collectivités locales mettent la main au portefeuille pour installer des détecteurs de CO2.

À commencer par la Collectivité de Corse. Jusqu'à présent, la Région a mis 70 000 euros sur la table pour que ses lycéens et collégiens respirent un aire de meilleur qualité. "Sur les 48 collèges et lycées, nous avons 31 sites qui sont équipés, explique Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de l'Éducation. Il reste donc 18 établissements qui ne sont pas équipés, poursuit-elle. En tout cas, pas à notre connaissance. Du coup, dès la rentrée, nous allons revenir vers eux pour leur proposer de se doter de détecteurs."

Des élèves et des enseignants plus en sécurité

Pour s'offrir ces équipements, les communes mettent également la main à la poche. C'est le cas par exemple d'Ajaccio, ou encore de Bastia. Pendant les vacances de Noël, cette dernière en a profité pour poser des détecteurs dans ses 180 écoles élémentaires. "Les services de la Ville ont travaillé en urgence pour que la rentrée scolaire puissent se dérouler dans les meilleurs conditions possibles pour les élèves, comme pour les personnels", relève Ivana Polisini, adjointe en charge de la politique éducative auprès du maire de Bastia.

Les personnels, justement. Ces derniers sont forcément plutôt rassurés, notamment les enseignants. "On est nombreux dans le grand Bastia à avoir des classes maternelles surchargées avec des enfants, face à nous, qui n'ont pas de masque, note Fabien Mineo, secrétaire du SNUIPP-FSU en Haute-Corse. Donc, on sait que nous sommes exposés. C'est pour ça que le renouvellement de l'air est un élément essentiel dans la lutte contre la propagation du virus."

Durant la périodes des fêtes, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a d'ailleurs reconnus. L'école fait partie des secteurs de la société qui pourraient être "désorganisés" par la vague Omicron.