Coronavirus: des écoles fermées en Côte-d'Or et des parents qui galèrent

"Et toi comment tu fais ?" "Tu penses qu'on peut organiser des gardes entre parents ?" Ce sont les questions qui animent les parents à la sortie d'une école de Dijon. Un cas de Covid est suspecté parmi les 90 élèves de maternelle et de CP, et du coup ces élèves qui se sont tous côtoyés sont renvoyés chez eux.

"On se retrouve de nouveau avec les enfants à la maison , et ça devient très compliqué. Ça fait déjà 6 mois qu'on les garde à la maison, on ne peut pas demander de l'aide aux grands parents, car ils ont aussi, et c'est normal, des appréhensions avec le virus" soupire Julie qui compte un enfant à l’école primaire, alors que la petite dernière est en maternelle. "J'imagine les familles avec 3 ou 4 enfants, si ça leur arrive à tour de rôle d'être renvoyés chez eux, comment fait-on pour assurer notre vie professionnelle et notre vie personnelle ? Ça a un impact non négligeable sur nos nerfs."

Je vais emmener ma fille au boulot " -Aurélia, commerçante

"On a peur, on se demande comment ça va se passer sur le reste de l'année" renchérit Aurélia. "Il faut trouver une solution de garde, moi je ne peux pas m’arrêter dans mon travail, je suis responsable commerciale et on est déjà en sous-effectif, si je ne vais pas travailler , eh bien le magasin n'est pas ouvert, donc ma petite fille va venir avec moi au boulot. Impossible de faire autrement pour les 10 prochains jours."

"Ma grande fille qui est en primaire continue à aller en cours, elle retrouvera ce soir sa petite sœur à la maison. Il y a beaucoup de fratries à l’école, et le virus risque de continuer à tourner."

Les écoles concernées

Ecole maternelle Jeanne d'Arc Is/Tille : 3 classes fermées

Ecole élémentaire Buisson rond de Chevigny-Saint-Sauveur : 2 classes fermées

Ecole maternelle Lafontaine de Sennecey-les-Dijon : 1 classe fermée

Ecole maternelle Saint-François de Dijon : 3 classes fermées

Ecole élémentaire de Pouilly-en-Auxois : 1 classe de CP fermée

Ecole maternelle La Fleurié de Saint-Apollinaire : 1 classe fermée

A l'école Saint-Pierre, l'alerte aura été finalement de courte durée, le cas de Covid suspecté chez un élève n'est finalement pas avéré. Tous les enfants peuvent revenir ce mardi en cours.

Le retour de l’école à la maison

Pour les enfants renvoyés à la maison, il ne s'agit pas de vacances. L'Education Nationale assure que "le directeur d'école, ou le chef d'établissement propose aux élèves écartés de leur classe une solution de continuité pédagogique en lien avec le CNED ("ma classe à la maison" : classes virtuelles et ressources pédagogiques)". Les parents devront trouver donc du temps pour accompagner leurs bambins dans leurs apprentissages.

Au bout de 14 jours, les enfants pourront retrouver leur salle de classe et leurs copains. Le dépistage Covid est recommandé, mais pas obligatoire. Aucun document médical ne sera exigé à leur retour.