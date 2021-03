Coronavirus : des étudiants de Metz en galère pour trouver un stage aidés par le Rotary Club

Le Rotary Club de Metz va transmettre les demandes de stage d'étudiants de l'IUT "GEA" à un vaste réseau d'entreprises avec lesquelles l'association est en lien. A cause de la crise sanitaire, les étudiants ont de grandes difficultés à trouver des stages, pourtant essentiels pour valider leur année.

Au-delà de la précarité, les étudiants sont confrontés à une autre difficulté : la recherche de stages, pourtant essentiels pour valider leur année. Les entreprises, qui ont du se réorganiser avec le Covid, ont du mal à accepter des étudiants dans leurs services. Le Rotary Club de Metz a donc proposé ce mardi à des étudiants d'un IUT de Metz de transmettre leurs demandes de stages à près de 1.000 entreprises qui sont en lien avec l'association.

C'était déjà difficile avant mais depuis la crise sanitaire, c'est encore pire

Dans cet IUT "GEA" spécialisé dans la gestion d'entreprise et la comptabilité, 20% des élèves de 2e année n'ont toujours pas de stage alors qu'il doivent en faire un de deux mois, obligatoire. Ce coup de pouce du Rotary est donc bienvenu pour Adrien, étudiant de 2e année : "Ce stage doit valider notre semestre, c'est essentiel, pourtant, certains cherchent depuis septembre et n'ont toujours pas trouvé. C'était déjà difficile avant mais depuis la crise sanitaire, c'est encore pire".

Deux réseaux d'entreprises mis à contribution

"Nous allons transmettre dans les prochains jours leurs demandes de stages à l'Union des entreprises de Moselle et au réseau Entreprendre en Lorraine Nord, soit plus de 900 chefs d'entreprises", explique Paul Arker, vice-président du Rotary Club de Metz et ancien responsable du Medef local.

Coup de pouce du Rotary Club de Metz pour les étudiants de l'IUT "GEA" / reportage Cécile Soulé Copier

Céline Dupuis-Sintoni, professeur à l'IUT, espère que cette initiative "va permettre à tous ses étudiants de trouver un stage". Le temps presse, ce stage obligatoire de deux mois débute mi-avril. Le Rotary a offert aussi des bon d'achat de 50 euros à la Fnac pour 140 élèves boursiers, et propose également des visites guidées de Metz pour rompre l'isolement de certains étudiants.