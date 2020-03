Covid-19: des films en accès libre pour les professeurs d'occitan et leurs élèves

L'idée d'un accès libre aux courts et longs-métrages de l'association CONTA'M a germé dans la tête de Martial Peyrouny, enseignant en langue occitane à Périgueux. Entre l'Education nationale, l'Office public de la langue occitane et l'association, l'affaire a été rondement menée, en quelques jours. "Cela permet de faire entendre, faire 'voir' la langue" souligne Martial Peyrouny.

Si les élèves prennent du plaisir en écoutant l'occitan, c'est gagnant-gagnant !

Regarder des films convient davantage à Eudes, fils de Martial Peyrouny et élève en première, que trop de devoirs écrits. Et ce n'est pas du temps perdu ! "Regarder des films, des séries, en occitan, ça me fait progresser, ça m'aide" assure le lycéen. Le cours ne s'arrête pas au générique de fin, ajoute son père : "Nous, on peut greffer par-dessus des séquences pédagogiques."

50.000 élèves apprennent l'occitan

Les professeurs reçoivent un code, explique l'Office public de la langue occitane, pour avoir accès au catalogue qu'ils partagent avec leurs élèves. L'association CONTA'M a de la matière pour tous, assure son responsable Ludovic Gillet : "On essaie d'avoir un panel pour intéresser tous les âges."

50.000 jeunes, des plus petits aux lycéens, apprennent l'occitan dans 4 Académies, dont celle de Bordeaux. L'accès libre aux films de CONTA'M, en grande partie des courts et longs métrages d'animation, durera le temps du confinement.