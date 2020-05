Coronavirus : des lycéens de Castelnau créent une plateforme d'entraide face au covid-19

Avec le soutien de l'Académie de Montpellier, des lycéens ont lancé un site pour partager les cours au programme de Seconde, Première et Terminale et du tutorat

Ils ont voulu poursuivre le lycée à la maison, le plus normalement possible. Trois élèves de l'Académie de Montpellier sont à l'origine de la plateforme Lycéens Solid'Airs, un site sur lequel sont mis en ligne l'ensemble des cours de Seconde, Première et Terminale ainsi qu'une plateforme de tutorat.

Eddy Rigaud, élève en terminale ES au Lycée Pompidou de Castelnau-le-Lez et vice-président du conseil de la vie lycéenne, est l'un des fondateurs de la plateforme. Il voulait lutter contre les difficultés d'apprentissage et l'isolement. "Pendant huit semaines qu'on a été en confinement, il y a eu des semaines où on n'a pas eu de cours, on n'a pas eu énormément de travail. Je le vois dans ma classe, des personnes qui tenaient bon, même des bons élèves, commençaient à décliner.", détaille le jeune homme.

L'académie de Montpellier en soutien

Avec tous les cours en ligne, il s'agit aussi de pallier les bugs informatiques rencontrés par les plateformes numériques qui auraient dû permettre d'assurer la continuité pédagogique durant le confinement. Ils ont reçu le soutien de l'Académie de Montpellier.

Les trois élus ont également voulu promouvoir l'entraide entre lycéens, notamment pendant le confinement, pour maintenir le lien entre camarades. "Cette plateforme c'est pour recréer du lien, de la solidarité. Le but de notre plateforme c'est d'aider, de manière moins solitaire. On demande aux élèves dans quelle matière ils veulent aider ou être aidés. Ça permet de couper ce fil de confinement, on ne va pas réduire les inégalités, c'est de l'aide aux lycéens".

En lien avec le ministère de l'Éducation Nationale, les trois lycéens espèrent étendre cette plateforme à l'ensemble du territoire. Ils sont en discussion avec les services du ministère dans ce but.