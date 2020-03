Coronavirus : des lycéens de Tourcoing créent leur propre classe virtuelle

Depuis lundi, les crèches, écoles, collèges, lycées, universités sont fermés. L’Education nationale met à disposition un certains nombres d’outils, comme l’espace numérique de travail (ENT), ou les sites d’enseignement à distance. Mais dans certaines classes, des élèves prennent des initiatives pour améliorer le système.

Rendez-vous sur Discord pour des cours en direct

C’est le cas à Tourcoing, au lycée Colbert. Des élèves ont créé des espaces de discussions sur internet, qui permettent aux professeurs de leur faire cours presque normalement. Dans une classe de première, par exemple, les lycéens ont choisi Discord, un système informatique créé à l’origine pour que les amateurs de jeux vidéos puissent discuter entre eux.

Toute la classe se connecte en même temps, de l’autre côté un professeur fait cours depuis chez lui. Chaque élève l'entend en direct, et peut intervenir s'il a des questions. "Le prof partage son écran", explique Mathieu, l’un des élèves qui a organisé ces cours virtuels, "ça fait comme un tableau. Mine de rien, j'arrive bien à me concentrer, ça se passe super bien".

"On fait face tous ensemble à cette situation" - Gabrielle Hardy, prof d'histoire-géo

Pour le moment, cinq professeurs de cette classe ont répondu à l’appel, comme Gabrielle Hardy qui enseigne l’histoire-géographie : "je suis complètement bluffée de voir des élèves qui ont tout de suite pris les choses en main. Il y a beaucoup de solidarité entre élèves, entre élèves et professeurs. On fait face tous ensemble à cette situation".

"C'est pas des vacances !" - Mathieu, élève de première

En cette période de confinement, c’est aussi une manière de se sentir moins isolé. Et de ne pas perdre le fil de la scolarité pour Mathieu : "il ne faut pas perdre notre rythme de travail sous prétexte d'un virus. On a un bac à la fin de l'année, avec la réforme, c'est un peu l'inconnu. On a tout intérêt à continuer à étudier, comme si on était au lycée. Sinon on va vers la catastrophe. C'est pas des vacances !".