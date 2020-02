Coronavirus : des mesures de précaution dans les écoles de l'Indre, un voyage scolaire à Rome annulé

La France s'organise pour faire face à l'épidémie de coronavirus. À deux jours de la rentrée des vacances dans l'Indre, des mesures de précaution sont prises dans les écoles, pour accueillir les élèves sans risque lundi matin. Suivant les recommandations du ministère de l'Éducation nationale, les établissements berrichons se préparent. Les parents ont reçu un SMS pour les prévenir de ces mesures.

Des voyages scolaires annulés

Première mesure pour éviter la propagation du virus : l'annulation des voyages scolaires à destination des zones les plus touchées par l'épidémie (Chine, Hong Kong, Macao, Italie du Nord, Corée du Sud, Singapour et Iran). Mais par prudence, le rectorat a élargi l'annulation à d'autres voyages. "Il y a un voyage à Rome qui devait partir lundi midi du collège de Buzançais. Ce voyage va être reporté, puisque les conditions ne sont pas du tout réunies pour assurer des visites et un accueil dans de bonnes conditions à Rome, même si ce n'est pas une zone à risque", explique Jean-Paul Obellianne, directeur académique des services de l'Éducation nationale de l'Indre.

"L'Italie a pris des décisions d'annulation de tous les voyages scolaires, ferme un certain nombre de visites. Donc un voyage à Rome est parfaitement déconseillé par l'académie d'Orléans-Tours", poursuit-il. "Le collège a pris la décision d'annuler le voyage en Italie pour éviter de nouvelles inquiétudes et ne pas prendre une aussi grande responsabilité", peut-on lire sur le site du collège Les Sablons de Buzançais.

Capture d'écran du site du collège de Buzançais (Indre). - Capture d'écran

Confinement pour ceux qui reviennent de zones à risque

Autre mesure de précaution : le confinement des personnes qui rentrent d'une zone à risques. "Si des élèves ou des personnels ont séjourné ou transité par ces zones, ils doivent rester à leur domicile pendant 14 jours", indique Jean-Paul Obellianne. "Les enseignants concernés auront une autorisation exceptionnelle d'absence. On assurera la continuité pédagogique pour les élèves concernés", dit-il. Selon lui, trois ou quatre enseignants se sont déjà signalés.

Ces mesures sont évolutives, indiquent les autorités. Elles pourront être réévaluées dans les prochains jours en fonction de l'évolution de l'épidémie. Un numéro vert a été mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé : le 0 800 130 000. Il est ouvert tous les jours de 9 heures à 19 heures.

Rappellons les bons gestes à avoir si vous revenez d'une zone à risque et que vous ressentez des symptômes du coronavirus : ne vous déplacez pas aux urgences ou chez votre médecin. Appelez le 15 qui vous prendra en charge.