Coronavirus : des mesures de précaution dans les établissements normands

Depuis lundi, les élèves et enseignants de l'Oise ne peuvent plus se rendre dans les établissements de Seine-Maritime et de l'Eure par mesure de précaution.

En raison de Coronavirus, les élèves originaires de l'Oise et scolarisés en Normandie sont priés de rester chez eux pendant au moins quinze jours. Une interdiction émise par les préfectures de l'Eure et de Seine-Maritime jusqu'au 22 mars. Dans l'Oise, l'un des départements les plus touchés de France par le virus, tous les établissements scolaires sont fermés.

Des cours à distance

Il s'agit d'une mesure de précaution pour le directeur académique de Seine-Maritime. "Nous avons repéré tous les élèves concernés à l'échelle du département et chaque directeur et chef d'établissement a pu, dans la plupart des cas, joindre les familles pour les prévenir. Les transports scolaires, à cheval sur deux départements, sont interrompus", indique Olivier Wambecke.

Dans le département de Seine-Maritime, un peu plus de 700 élèves sont concernés. Mais cette mesure ne s'applique pas seulement aux élèves puisque 40 enseignants sont aussi dans le lot.

Des mesures ont été mises en place. "Nous misons sur l'enseignement à distance. Les cours sont disponibles en ligne, il est possible d'avoir des échanges avec les professeurs. Tout le monde est mobilisé pour que la continuité pédagogique soit une réalité et que les élèves soit le moins pénalisés possible".