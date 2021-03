Coronavirus : des premiers tests de dépistage salivaires dans les écoles de Moselle ce lundi

Près de 180.000 élèves mosellans retrouvent leurs classes ce lundi après une pause de quinze jours de vacances scolaires. Ils seront régulièrement dépistés grâce à des tests salivaires, avec un objectif de 11.000 tests réalisés par semaine.

Dix établissements "référents"

Les élèves ne pourront être ni tous testés, ni tout de suite. La campagne doit servir à organiser trois types d'opérations : d'abord, pour des opérations de dépistage aléatoires, notamment dans des zones où le virus est identifié comme circulant activement. Ensuite, elle permettra de tester les élèves rapidement en cas d'identification d'un foyer de contamination dans un établissement. Enfin, les élèves de dix établissements de l'Académie Nancy-Metz (écoles, collèges et lycées confondus) seront sélectionnés pour être testés toutes les trois semaines. Ces analyses serviront à produire des points de références statistiques permettant de mieux suivre l'évolution de l'épidémie.

Pour démarrer, quelques écoles seulement ont été choisies pour lancer le dispositif dès lundi. Il s'agit d'écoles du premier degré situées autour de Metz et dans le nord de la Meurthe et Moselle, là ou le virus circule plus activement. Une telle opération de dépistage nécessite d'être anticipée six jours plus tôt : le consentement des parents des élèves concernés a donc été recueilli pendant les vacances.

" Nous comprenons bien sûr qu'il est difficile de réaliser 11.000 tests par semaine dès les premiers jours ", commente Christelle Carron, présidente de la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE) de Moselle. La représentante espère néanmoins que l'usage de ces tests salivaires pourra s’accélérer et s'étendre aux élèves des collèges et lycées pour qui " il n'est pas très agréable, même si ils sont plus grands, de se soumettre régulièrement aux tests de dépistage par voie nasale ", ajoute-t-elle.

Moyens dans les écoles

Un peu plus de 50 personnes ont été recrutées et formées au prélèvement pour accompagner cette opération de dépistage dans toute l'académie de Nancy-Metz. Les 2/3 de ces personnels sont dédiés aux tests salivaires, et les autres viendront renforcer les équipes qui identifient les cas contacts.

Aller à l'école une semaine sur deux c'est compliqué

Pour Christelle Carron, de la FCPE, il faudrait également davantage de personnel dans les établissements pour que tous les élèves puissent revenir à l'école : " On regrette que les moyens n'aient pas été donnés pour permettre d'avoir des classes moins chargées, pour éviter le plus possible l'enseignement hybride. Aller à l'école une semaine sur deux c'est compliqué ", explique-t-elle.

On espère revenir à des choses plus sereines

Le temps des vacances aura néanmoins permis de suivre l'évolution de l'épidémie dans le département , où les variants du coronavirus circulent activement, avec un minimum de recul pour aborder la rentrée scolaire : " Nous avons compris que les variants n'étaient pas nécessairement plus dangereux mais simplement plus contagieux , explique Christelle Carron. On espère que tout cela va être maitrisé. C'est sûr que la semaine avant les vacances était quand même très anxiogène car on décomptait le nombre de classes fermées et on est arrivé à un chiffre assez élevé en Moselle, ce qui avait provoqué un peu de panique aussi. On espère revenir à des choses plus sereines ", commente-t-elle.

Protocole sanitaire identique à celui du reste de la France

Le protocole sanitaire en vigueur s'aligne désormais sur celui pratiqué au niveau national. Jusqu'à présent, il imposait la fermeture de chaque classe où au moins un cas suspect de covid-19 était recensé. Désormais, il faut trois cas de Covid parmi les élèves d'école primaire et secondaire dans une même classe pour fermer celle-ci. En maternelle, un cas parmi les élèves suffit. Par contre, s'il s'agit d'un cas de variant confirmé, un seul cas identifié suffit à fermer la classe, que ce soit en maternelle ou en primaire et secondaire. À noter que l'apparition d'un cas confirmé parmi les enseignants n'implique pas automatiquement la fermeture de sa classe. Une étude approfondie sera menée pour établir si les élèves doivent être considérés comme cas contacts.

Le rectorat s'est par ailleurs engagé à fermer provisoirement les classes en cas de problème trop important de remplacement des personnels d’entretien pour assurer la sécurité sanitaire d’un établissement.