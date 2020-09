Coronavirus : deux syndicats enseignants réclament des masques chirurgicaux, plus protecteurs selon eux

Deux syndicats enseignants, le Snuipp-FSU et le Sgen-CFDT, ont réclamé jeudi au ministère de l'Education des dotations en masques chirurgicaux, et non pas en tissu, pour "protéger efficacement élèves et personnels" en plein rebond épidémique.