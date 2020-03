Coronavirus : Devoirs à la maison, les parents s'arrachent les cheveux

Alors que la France est confinée depuis bientôt une semaine et que les élèves doivent travailler de chez eux, à la maison, les parents tentent de s'organiser face à la charge de devoirs demandée par les professeurs. Un vrai casse tête, et parfois des prises de têtes.

Vous êtes papa ou maman. Et vous pensiez qu'être professeur, ce n'était pas le travail le plus harassant. Mais vous avez sans doute révisé votre jugement avec le confinement. Il a débuté il y a bientôt une semaine. C'est finalement peu, mais assez pour vous jeter parfois au bord de la crise de nerf.

C'est aussi le cas à France Bleu Provence pour notre animatrice Véronique Lopez et pour notre journaliste Fabien Le Du. Tous les deux, comme beaucoup de parents provençaux, doivent se coller aux devoirs de leurs enfants. Et c'est une épreuve.

La maison n'est pas une salle de classe

La première des choses que tous les papas et toutes les mamans ont essayé de faire, c'est de mettre en place une organisation. Au début, Fabien était plein de bonnes intentions : "J'ai pensé à mettre en place une sonnerie. J'ai pensé aussi à demander à mes enfants de sortir leurs carnets de correspondance", plaisante-t-il.

Finalement, les devoirs se font dans la chambre. Mais à près tout, l'endroit importe peu, puisque, que ce soit le salon ou la chambre, c'est toujours la maison :

On n'est pas du tout dans un environnement scolaire, donc c'est très compliqué de les faire s’asseoir devant un écran d'ordinateur et de leur donner des leçons. C'est très compliqué de les mettre au travail, Fabien Le Du

Gérer les devoirs... et le télétravail

Difficile, donc, de se concentrer. Mais il le faut bien pour les trois enfants de Fabien, pour le plus petit en CM1 et pour les deux grand, collégien et collégienne. Entre le Français, les langues, l'Histoire-Géo, les Sciences, il y a beaucoup de travail, même pour le papa : "Ça nous prend des heures pour leur faire apprendre une leçon, des heures ensuite pour aller communiquer les résultats à l'Éducation nationale, donc on n'a pas du tout de temps pour soi", lâche Fabien.

C'est quasiment un travail à temps plein qui laisse peu de place aux parents pour télétravailler. Notre animatrice, Véronique Lopez l'a vite compris avec son fils de 14 ans. C'est pour ça qu'elle lance un appel aux enseignants : "On n'est qu'au début du confinement. Attention à la saturation, soyez modérés pour que et pour nous et pour les enfants, cette période se passe dans de bonnes conditions."