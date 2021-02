Coronavirus en Bretagne : 49 élèves positifs en 24 heures, quatre établissements fermés

Les cas de covid se multiplient dans les établissements scolaires. Deux écoles, deux collèges et un lycée sont fermés, soit un total de 343 élèves testés positifs selon le bilan de l'académie de Rennes du vendredi 5 février.

La situation sanitaire se dégrade dans les écoles, collèges et lycées en Bretagne. Selon le point de l'académie de Rennes du vendredi 5 février, 343 élèves ont été testés positifs en une semaine, dont 49 de plus en seulement 24 heures.

Le personnel également contaminé

Le constat est le même pour le personnel des établissements scolaires : 58 cas se sont déclarés.

Au total, quatre structures scolaires sont fermées vendredi 5 février : l'école La clé des champs de Saint-Ouen-des-Alleux près de Fougères et l'école privée La Providence à Bruz en Ille-et-Vilaine, les collège et le lycée Saint-Joseph à Concarneau dans le Finistère. Aucun établissement n'est fermé pour le moment dans le Morbihan et dans les Côtes d'Armor.

25 classes fermées dans la région

D'autres établissements n'ont pas fermé entièrement mais seulement les classes concernées. 25 classes sont fermées dans la région : dix en Ille-et-Vilaine, sept dans le Finistère mais aussi dans le Morbihan et une seule classe dans les Côtes d'Armor.

Selon les derniers chiffres du ministère de l'Education nationale parus ce vendredi, 934 classes et 105 établissements scolaires sont actuellement fermés en raison de cas de coronavirus. On recensait 444 classes et 96 établissements fermés la semaine précédente.