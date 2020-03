Coronavirus: en Creuse, il va falloir faire l'école à la maison

Ce vendredi soir, tous les écoliers , collégiens et lycéens ont dit au-revoir à leurs établissements pour au moins deux semaines, mais ce n'est pas la fin des cahiers et des leçons.

"L'accueil des élèves est suspendu, mais les écoles ne sont pas fermées" nuance Laurent Fichet , l'inspecteur d'Académie pour la Creuse.

"Cela veut dire que les enseignants seront à leurs postes, ils vont assurer la continuité pédagogique. On est en train de préparer tout cela. cela peut être des devoirs , des leçons a retirer à la porte des écoles. On travaille aussi a des cours à distance via Internet. On a le site "Ma classe à la maison" via le CNED (le Centre National d'Enseignement à Distance) On a envoyé à tous les enseignants les moyens de se connecter."

Faire un planning et ne pas dépasser un groupe de 10 élèves

"Je conseille aux parents de définir un planning de la journée, que leurs enfants ne sentent pas comme en vacances. Rien n'empêche les parents de s'organiser pour accueillir à tour de rôle des enfants chez eux, mais attention il ne faut pas dépasser un groupe de 10 élèves. C'est la consigne qui nous est donnée."'

Toutes ces mesures de précaution concernent prés de 15 mille élèves en Creuse. 7 mille 600 dans le premier degré, et environ 8 mille dans le secondaire.

Il faudra faire l'école à la maison explique Laurent Fichet Copier

"Je vais garder les enfants à la maison , mais ma question est : comment fait-on pour les élèves qui ont des difficultés scolaires ? " se demande une maman à la sortie de l'école Cerclier-Guéry.

"Moi je suis grand-père, ajoute un autre, alors je vais être mis à contribution, on a l'habitude. C'est cohérent de fermer les écoles, mais bon pour autant , on va bien tenir les élections.."

Comment faire ? se demandent les parents à Guéret Copier

Pas d’accueil dans les établissements scolaires sauf...

Les portes des écoles, collèges et lycées resteront fermées sauf pour certains élèves. Une exception sera faite pour certains enfants dont les parents travaillent dans le secteur médical et sont mobilisés. "On verra cela au cas par cas détaille Laurent Fichet, et là encore, on fera attention à ne pas dépasser un groupe de 10 élèves."

"Tout cela se produit avant les examens, qui doivent se poursuivre" insiste l'Inspecteur d'Académie.

"Les concours pour les adultes sont maintenus. Cette situation a des chances de se poursuivre jusqu’aux vacances de printemps soit 4 ou 5 semaines"

Le principal syndicat enseignant en colère

Tout cela rend très amer le SNUIPP-FSU, principal syndicat enseignant en Creuse :

"Comment nos collègues pourraient informer et rassurer les familles ?" explique le syndicat dans un communiqué

(....) Concernant cette fameuse continuité pédagogique, censée être prête pour tous.tes, elle ne fonctionnera pas pour plusieurs raisons.

Premièrement, comme indiqué précédemment, l’impréparation ne permettra pas de l’assurer. Deuxièmement, le travail à la maison renforce les inégalités scolaires. La fracture numérique est indéniable. En effet, comment un enfant qui n’a ni ordinateur, ni tablette, ni internet pourrait suivre une quelconque « classe à la maison » ?

Comment les enfants dont les parents sont les plus éloignés de la culture scolaire, ne parlent pas français, ou avec difficulté, pourraient accompagner leur(s) enfant(s) pour le travail à la maison ? Seul.es celles et ceux des catégories socio-professionnelles aisées ou médianes pourraient suivre ce travail à la maison creusant d’autant plus ce fossé social et culturel." assure le syndicat.