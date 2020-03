Coronavirus en Dordogne : la fermeture des lycées inquiète les futurs bacheliers

Les 59 000 élèves, collégiens et lycéens de Dordogne vont devoir rester chez eux à partir de lundi prochain. Le président de la République a annoncé jeudi soir la fermeture de tous les établissements scolaires en raison de la propagation du coronavirus.

Déjà qu'en cours on comprend rien, je ne vois pas pourquoi à la maison on bosserait. - Maëlys, Terminale S

À l'idée de se retrouver en vacances en plein mois de mars, cette mesure a d'abord égayé les élèves du lycée Bertran de Born à Périgueux. Mais à trois mois des épreuves du baccalauréat, les lycéens s'inquiètent de la préparation de l'examen. "Je me suis dit que c'était cool d'être en vacances mais d'un autre côté on se demande comment ça va se passer pour la suite, s'il va y avoir des aménagements ou pas." s'interroge Clémence, élève en Terminale ES.

L'alternative : des cours dispensés en ligne

Les lycéens de Bertran de Born inquiets pour la préparation du baccalauréat Copier

À côté de Clémence, devant le lycée Bertran de Born, Maëlys, elle, se pose des questions sur le suivi des cours. L'élève de Terminale S n'imagine pas transformer sa chambre en salle de classe : "Déjà qu'en cours on comprend rien, je ne vois pas pourquoi à la maison on bosserait. D'autant plus si on a des difficultés en mathématiques et en physique."

Néanmoins, le proviseur de la cité scolaire se veut rassurant. Guillaume Mouette promet la mise en place d'un suivi de cours en ligne à partir de lundi prochain : "Le professeur sera en contact avec ses élèves sur un forum. En support de cette échange, il faut qu'il puisse transmettre des documents aux élèves via des outils en ligne comme le logiciel ProNote." Les élèves seront informés par mail dès le début de semaine prochaine de la mise en place de la continuité des enseignements sur internet.

Guillaume Mouette met en place un système de cours en ligne pour pallier la fermeture de la cité scolaire Bertran de Born Copier

Vendredi matin, Jean-Michel Blanquer a a affirmé que les établissements scolaires fermeront pendant plusieurs semaines. Le ministre de l'Education nationale a assuré que "le bac est maintenu".