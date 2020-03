Coronavirus : en Gironde, "nous sommes prêts" pour la rentrée scolaire, pas de fermeture d'établissement

La Gironde, et plus globalement la Nouvelle-Aquitaine figurent parmi les zones les moins touchées par le coronavirus à l'instant T. Depuis début février 2020, 11 cas de contamination ont été relevés (dont un nouveau annoncé vendredi 6 mars à 16h en Dordogne). C'est pourquoi la préfecture de Nouvelle-Aquitaine, en concertation avec l'ARS, a pris la décision d'ouvrir tous les établissements scolaires. Les 250 000 élèves girondins - un million au niveau de la Nouvelle-Aquitaine - reprendront donc l'école normalement, ou presque, puisque quelques mesures de précautions ont tout de même été prises.

Plus de voyage scolaire sortant ou entrant du territoire français

"Nous sommes prêts" affirme Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique (académies de Limoges, Bordeaux et Poitiers) lors d'une conférence de presse donnée vendredi 6 mars conjointement avec l'Agence régionale de santé et la préfecture. "C'est une rentrée préparée, avec une vigilance particulière sur les mesures d'hygiène. Nous avons d'ailleurs travaillé avec les collectivités pour que le savon soit suffisant", poursuit la rectrice. La région suit par ailleurs la directive gouvernemental : tout voyage scolaire sortant du territoire ou prévu dans des zones de cluster (comme l'Oise) est annulé, de même que les échanges scolaires "entrants" (une classe venant d'Italie par exemple). Par ailleurs, le rectorat dit avoir déjà renforcé l'information auprès du personnel et des parents.

Les enfants revenant des zones à risque et qui ne présentent pas de symptômes peuvent aller à la crèche, à l’école, au collège, au lycée ou dans tout accueil collectif type association sportive. En cas de doute, les autorités enjoignent les familles à composer le 15. Par ailleurs, le rectorat se tient prêt à enclencher le dispositif "Ma classe à la maison" avec le CNED en cas de confinement d'un élève ou de fermeture d'une ou plusieurs classes.

La ville de Bordeaux se mobilise

Dans la foulée ce vendredi, le maire de Bordeaux a organisé sa propre conférence de presse pour détailler les mesures prises au niveaux de la municipalité. "Nous avons veillé à réapprovisionner tous les sanitaires des établissements scolaires" précise Nicolas Florian en ajoutant qu'une équipe mobile serait dédiée à fournir du savon et autres produits d'hygiène lundi pour la rentrée.

Par ailleurs, l'un des cinq médecins scolaires de la ville sera dédié à la question du coronavirus, et ce dans la durée.

A savoir :