Coronavirus : en Mayenne, 716 enfants de personnels prioritaires accueillis à l'école

De la crèche au lycée, tous les établissements sont fermés depuis ce mardi 6 avril à cause de la pandémie de Covid-19. Les enfants sont donc de retour à la maison, sauf pour ceux qui ont des parents de personnels dits prioritaires, comme les soignants. On fait le point sur l'organisation en Mayenne.

Les enfants doivent faire cours à la maison depuis ce mardi 6 avril pour une semaine, et ensuite ce sera deux semaines de vacances alors que les établissements scolaires sont fermés à cause de la crise sanitaire. Malgré tout, certains enfants sont toujours accueillis à l'école. Les municipalités s'organisent pour ceux dont les parents exercent des professions dites prioritaires, c'est-à-dire les soignants, les enseignants, les forces de l'ordre et pour ce confinement 3, les magistrats ont été ajoutés à la liste. Chez nous, la majorité des enfants pris en charge, sont filles et fils de soignants, donc d'infirmières, de médecins.

Comment cela se passe concrètement chez nous, en Mayenne ?

A Laval par exemple, 48 enfants sont accueillis à l'école Charles Perrault, à Mayenne, ils sont 24 au groupe scolaire Paul Eluard et 29 sont regroupés à l'école Chant d'Oiseau à Azé pour Château-Gontier sur Mayenne. Il y a des élèves de la maternelle au CM2 de la commune mais pas seulement. A Mayenne, des familles de Coudray et Marigné-Peuton ont aussi fait appel à ce service. Et il s'agit principalement d'enfants de soignants, un peu d'enseignants, et de gendarmes aussi.

Une salle par niveau à Château-Gontier-sur-Mayenne

Concernant l'organisation. Les enfants sont répartis par niveau à Mayenne, et chaque niveau a sa propre salle, "c'est pour éviter le brassage" explique le maire Jean-Pierre Le Scornet. A Château-Gontier, c'est différent. Les maternelles sont dans une salle de l'accueil de loisirs, et les élémentaires, dans une autre. Et puis, à Laval, on fait le choix de donner une salle à chaque groupe de 10 élèves.

Il y a une garderie le matin et le soir, assurée par des Atsem et des animateurs. Les cours sont donnés par des enseignants et pour le midi, les enfants déjeunent à la cantine de l'école. Et pour les deux semaines de vacances qui arrivent, à Château-Gontier-sur-Mayenne par exemple, l'accueil de ces enfants sera toujours assuré mais là, uniquement par des animateurs. Au total, ce mardi 6 avril, 688 élèves mayennais du 1er degré et 28 du 2nd ont été accueillis dans des écoles du département.