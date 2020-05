Coronavirus - En Mayenne, des syndicats de l'Éducation défavorables à la réouverture des écoles le 11 mai

En Mayenne, des syndicats de l'Education Nationale ne sont pas favorables à la réouverture des écoles le 11 mai.

Sur sa page Facebook, le Snudi-FO 53 assure que le "protocole sanitaire est irréalisable, la protection non assurée, l'organisation bricolée, la responsabilité rejetée sur les acteurs locaux et notamment sur les personnels, pour Force Ouvrière, ce sont autant de raisons de dire NON et encore NON !"

"Inacceptable et impossible à mettre en œuvre dans les délais prévus et dans un cadre sanitaire à ce jour totalement flou" explique l'UNSA.

La FSU et le SNUIpp lancent pour leur part une alerte sociale au niveau national : "beaucoup de questions restent sans réponses : "faisabilité du protocole sanitaire, masques FFP2 pour les enseignants, personnel supplémentaire, responsabilité morale et pénale des équipes".