Coronavirus - En Mayenne, une semaine après la rentrée scolaire : incertitude, angoisse et colère

La rentrée scolaire, dans les écoles maternelles et primaires, a été effectuée il y a une semaine, le lundi 11 mai, premier jour du déconfinement. Une première semaine marquée par plusieurs suspicions de cas Covid-19. Ce lundi, ce sont les collégiens de 5ème et 6ème qui retournent en classe.

Plusieurs suspicions de cas ont été signalées en quelques jours dans le département, dans deux écoles privées, tests négatifs, une fausse alerte également à l'école publique de Vaiges. Deux autres établissements sont fermés ce lundi , à Belgeard et à Saint-Denis d'Anjou.

Le principe de précaution est appliqué à chaque fois à lettre, pour rassurer des parents et des enseignants inquiets et en colère.

La rentrée post-confinement n'a pas été si bien préparée que ça se désole Steve Gaudin, syndicat Snudi-FO, le porte-parole des instituteurs et institutrices mayennais : "il y a un protocole sanitaire national qui a été élaboré. Au-delà de son aspect irréalisable, inapplicable, il ne prévoit rien sur les tests de dépistage ou sur les masques de protection adaptés. La question centrale c'est de savoir comment on procède pour dépister les enseignants et les élèves. Ce n'est pas une affaire de date. On ne sait pas trop où on va. Quand j'en parle à des parents, je ressens de l'inquiétude, de la colère".

Et c'est dans un ce contexte stressant, polémique, que les collégiens retournent en classe ce lundi. Ils sont 9.000 en Mayenne, en 6ème et 5ème. Avec un strict dispositif de sécurité sanitaire : distributeurs de gel hydroalcoolique, un masque pour chaque élève, des locaux nettoyés régulièrement.

