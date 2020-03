Coronavirus : les lycées des Pays de la Loire se mobilisent pour donner des masques

Une grande collecte d’équipements de protection pour les personnels soignants a lieu depuis ce jeudi avec les lycées publics et privés, en partenariat avec le conseil régional. La collectivité a lancé en début de semaine un appel auprès de différents organismes et associations pour récupérer des masques et des gants.

15 000 masques, 543 000 gants et 82 000 charlottes

Les 114 lycées publics et plusieurs lycées privés des Pays de la Loire ont effectué le le recensement de leurs stocks. Et ce sont déjà plus de 700.000 équipements masques, blouses et sur blouses, gants, qui ont ainsi pu être comptabilisés dans près de 70 lycées.

Dès ce jeudi, un prestataire logistique, Idéa, a commencé la collecte de ces équipements dans chacun des lycées pour les remettre aux établissements de santé sur préconisation de l’ARS des Pays de la Loire.

Je remercie les agents, ainsi que les proviseurs et directeurs des lycées des Pays de la Loire, pour leur mobilisation exceptionnelle. Grâce à leur implication, ce sont près de 15 000 masques, 543 000 gants ou encore 82 000 charlottes qui seront remis aux personnels soignants de notre région, Christelle Morançais.

La Région poursuit l’opération de recensement de tous les équipements utiles à la protection des équipes soignantes : blouses, sur-blouses, gel, charlottes, gants, lingettes, sur-chaussures, etc. sur l’ensemble du territoire régional.

Vous pouvez communiquer vos stocks sur : masques@paysdelaloire.fr ou au numéro vert 0800 030 300.