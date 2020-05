Afin de compléter les mesures gouvernementales, le Conseil Départemental du Maine-et-Loire va équiper les 43.000 collégiens et enseignants de visières de protection pour la rentrée programmée le 18 mai prochain.

Coronavirus - En plus du masque, les collégiens du Maine-et-Loire porteront une visière de protection

C'est une initiative qui va peut-être donner des idées aux autres départements des Pays de la Loire. Le Conseil Départemental du Maine-et-Loire va équiper les 43.000 collégiens et enseignants, public et privé, de visières de protection. Cet équipement sera destiné à un usage dans l’enceinte des établissements, mais aussi dans les transports en commun.

« Cet équipement ne se substituera pas mais s’ajoutera au masque, comme en milieu hospitalier » explique Christian Gillet, président du Département dans un communiqué et qui, en tant que médecin, porte une attention particulière à la prophylaxie. « Il vaut mieux une visière en plus qu’un masque mal porté. Les gestes barrières sont une addition de réflexes, de comportements et de port d’accessoires » poursuit-il.

« Ces visières translucides, légères, solides et durables, protègent tout en laissant voir le visage. Or, l’échange visuel entre les enseignants et les élèves est important en matière pédagogique » conclut Régine Brichet, vice-présidente du Département en charge de l’éducation.

50 000 visières de protection, produites par la société Jean Bal Thermoformage, seront distribuées la semaine prochaine.