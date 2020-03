Coronavirus en Sarthe : des portes ouvertes «en ligne » dans les lycées "Les Horizons"

Le lycée professionnel "Les Horizons" qui compte deux sites en Sarthe, l'un au Mans et l'autre à Saint-Gervais-en-Belin propose via son site internet une plate-forme de pré-inscriptions pour la rentrée. Des portes ouvertes virtuelles.

Faire les cours à distance à cause du confinement du au Coronavirus c'est bien, mais penser déjà à la rentrée scolaire de septembre pour s'inscrire dans son nouveau lycée, c'est encore mieux. C'est ce que propose le lycée "Les Horizons" en Sarthe via son site internet.

Rencontre avec Bérengère Rossignol, enseignante en histoire-géographie et qui gère cette plate-forme.

France Bleu Maine : En quoi consiste la plate-forme ?

Bérengère Rossignol : Via le site Internet, les familles peuvent compléter en ligne un formulaire de pré-inscription puis un membre de l'équipe va contacter le jeune pour un entretien personnalisé qui permettra de comprendre le parcours et le projet afin de l'orienter au mieux. Nous croyons qu'une orientation choisie, et non subi, est le gage de la réussite des jeunes qui vont mieux s'impliquer et davantage car ils voient à quoi l'école va leur servir.

France Bleu Maine : Faut-il déjà s'inscrire, est-ce que ce n'est pas un peu tôt ?

Bérengère Rossignol : nous sommes un établissement privé laïque, et les inscriptions se font en ce moment. Les portes ouvertes de Mars et Mai sont habituellement très denses. D'où notre proposition numérique mise en place dès maintenant. C'est stressant de ne pas avoir d'établissement pour l'année prochaine, nous voulons permettre aux familles d'éliminer un vecteur d'inquiétude inutile en ces temps troublés.

France Bleu Maine : Est-ce qu'il y a la possibilité d'une visite virtuelle du lycée ??

Bérengère Rossignol : Pas à proprement dit mais la rubrique actualité ainsi que le facebook de l'établissement permettent de visualiser le quotidien des jeunes scolarisés chez nous et la pédagogie du concret mise en oeuvre.

Le bulletin de pré-inscription du lycée "Les Horizons" sur la page facebook © Radio France - @christellecaillotcapturedecran

France Bleu Maine : Est-ce que les futurs lycéens peuvent échanger avec ceux qui sont déjà dans l'établissement ?

Bérengère Rossignol : Cela va être la limite cette année. En effet, lors de nos portes ouvertes les jeunes sont accompagnés par des élèves ce qui permet un échange direct et concret; mais via l'espace numérique cela n'est pas possible au regard des lois qui encadrent l'utilisation des données personnelles.

France Bleu Maine : Est-ce que vous pensez pouvoir quand même organiser les portes ouvertes ??

Bérengère Rossignol : Nous allons, comme tout le monde, nous adapter aux circonstances sanitaires. La matinée du samedi 16 mai est toujours planifiée pour accueillir les familles et les jeunes de 9h00 à midi sur nos deux sites. Mais nous sommes conscients que la reprise d'une vie normale va aussi entraîner une accumulation de contraintes pour les familles. L'idée, via cette inscription avec la plateforme et après un entretien personnalisé, est de permettre aux jeunes de se projeter dès maintenant.

Les deux lycées en chiffres