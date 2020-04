Coronavirus et confinement : Des kits pédagogiques distribués aux élèves en difficulté à Saint-Martin d’Hères

L’accompagnement des élèves en difficulté est un des enjeux majeurs de la classe à la maison, c’est aussi une des raisons de la reprise progressive de l’école prévue à partir du 11 mai.

Mais en attendant cette date, de nombreux enfants sont toujours en grande difficulté pour apprendre à la maison. À Saint Martin d’Hères dans l’agglomération grenobloise, la commune et les différentes écoles se sont coordonnées pour distribuer régulièrement depuis le début du confinement du matériel pédagogique aux familles en ayant besoin.

«plus la période dure et plus on a des écarts entre les enfants qui peuvent bénéficier d’un accompagnement de qualité à la maison et ceux qui ne peuvent pas». Patricia Morel du service scolaire de Saint Martin d’Hères.

À l’origine, cette initiative était destinée aux seuls enfants déjà suivis par la commune dans le cadre du programme de réussite éducative. Depuis d’autres familles ont été intégrées sur demande des écoles, pour donc recevoir une fois toutes les deux semaines ces kits. À l’intérieur : de la pâte à modeler, des livres, des feutres, des jeux de cartes. «Toutes les familles n’ont pas forcément le matériel de base» explique Patricia Morel du service scolaire de la mairie «et plus la période dure et plus on a des écarts entre les enfants qui peuvent bénéficier d’un accompagnement de qualité à la maison et ceux qui ne peuvent pas».

Un livret d’activités édité en plusieurs langues par la mairie de Saint-Martin d'Hères - .

Accompagnement pédagogique et suivi social

Le but est donc de réduire le décrochage scolaire, mais pas seulement. Au-delà de l’accompagnement pédagogique, il s’agit de garder un lien avec les familles, grâce à la livraison des kits à domicile. Les animateurs de la ville chargés de la distribution restent sur le palier de la porte, à bonne distance, mais c’est un moment important pour Sophie Wackernier du programme de réussite éducative. «Cela permet à ces familles de voir quelqu’un de l’extérieur. De leur donner un appuis, des conseils aussi, car il y a des familles qui n’ont pas forcément accès à toutes les informations, concernant notamment les attestations de sortie, où les trouver, comment les remplir. Ces échanges là on peut les avoir au moment de la distribution du kit». Des familles qui ensuite sont aussi accompagnées et suivies par des coups de téléphone réguliers. En tout une centaine de familles et 180 élèves martinérois bénéficient de ce soutien.