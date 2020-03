Coronavirus et confinement : la solidarité pour aider à faire cours à la maison en Bretagne

"Propose cours scolaires pour vos enfants", "dispo par visioconférence" : sur les réseaux sociaux, l'aide aux devoirs pour les élèves confinés s'organise. Certains se proposent spontanément de donner un coup de main dans plusieurs groupes Facebook, à Brest, Rennes, Quimper ou encore Lorient.

Le monde de l'enseignement mobilisé

Des personnes de différents milieux professionnels proposent leurs services, mais les enseignants et futurs profs sont les premiers sur le pont. Steven est en master d'enseignement, spécialité histoire-géo : ses concours étant reportés, il a choisi d'aider à distance les élèves qui en auraient besoin. "Je peux répondre à des questions par mail sur des cours, proposer des sujets d'entrainement pour le brevet ou le bac, énumère le jeune homme. Je corrigerai, je pourrai donner des conseils et voir ce qu'il faut améliorer."

"Les soignants se battent pour maintenir en vie, nous on se bat pour que nos jeunes continuent à grandir", lance Caroline, enseignante dans un collège près de Brest. Malgré la centaine d'élèves qu'elle doit gérer depuis chez elle, elle a posté un message sur Facebook pour proposer son aide à d'autres collégiens en détresse, "notamment ceux qui n'ont pas d'accompagnement possible des parents et risquent de décrocher."

Soutenir les parents

Il s'agit aussi de faciliter la tâche aux familles qui doivent parfois gérer ça tout en continuant à travailler. _"_J'ai pensé aux parents qui se retrouvent d'un coup à devoir gérer la scolarité alors qu'ils n'en ont pas toujours les moyens ou les capacités, explique Steven. Les profs sont parfois un peu débordés à devoir gérer les cours dans ce contexte."

"C'est _par solidarité à l'égard des parents qui n'ont pas toujours le temps ni les moyens d'aider leurs enfants_, ajoute Caroline. Dans mon établissement, on est par ailleurs en train d'établir un guide pour conseiller les parents et élèves, pour harmoniser les pratiques." Deux professeurs référents vont être désignés dans chaque classe : "nous allons appeler les familles la semaine prochaine pour les rassurer et savoir quels sont leurs besoins et leurs difficultés", conclut-elle.