Coronavirus et confinement : "Le bac en contrôle continu, c'est plutôt mieux !" pour Hugo et Clément à Nîmes

Hugo et Clément, 18 et 19 ans sont élèves en terminale STI2D ( sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) au lycée Emmanuel d'Alzon à Nîmes. Etre jugés sur les notes obtenues pour le bac, ils préfèrent. "Passer un examen juste après le retour à la vie normale, sans confinement, ça va être très difficile. Le contrôle continu, ça va être plus simple pour tout le monde. Je suis un peu soulagé". Même avis pour Hugo. "Les épreuves écrites, c'est assez stressant. Et comme j'ai eu une bonne moyenne, je pense avoir le bac en bossant au 3e trimestre."

Etre assidu jusqu'au 4 juillet

Quand les cours reprendront dans des conditions normales, il faudra y assister jusqu'au 4 juillet. Condition sine qua non pour avoir le bac, a précisé le ministre de l'Education nationale. Les deux ados s'y préparent. " On se rattrapera après, pendant les vacances" précise Hugo. Clément lui est rassuré finalement. "Avant cette annonce, je me demandais comment ça allait se passer. Le bac en contrôle continu sanctionne le travail qu'on a fait dans l'année. Ce qui m'aurait fait peur par rapport aux années précédentes, c'est qu'on nous donne le bac comme ça et _qu'on nous catégorise "Bac coronavirus 2020_", ce qui n'aurait eu aucune valeur ". Les deux lycéens vont avoir quinze jours devant eux avant de se remettre au travail. Les vacances démarrent ce vendredi soir en Occitanie.