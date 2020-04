Coronavirus et confinement : un numéro vert pour aider les élèves à travailler à la maison

Dés ce lundi 20 l'association Égal Accès de Pernes-les-Fontaines propose trois demi-journées par semaine de répondre aux questions des familles et des enfants ou adolescents désorientés , démotivés, par le confinement. Frappés par la déclaration du ministre de l’Éducation Nationale, qui estime que "5% à 8% des enfants sont sortis des radars", les bénévoles de cette associations créée il y a cinq ans ont décidé de réagir.

Un numéro vert spécifique : 0 800 948 813

L' assistance par téléphone est là pour aiguiller les familles ou les écoliers, collégiens et lycéens eux-mêmes. Pour Benoît Gros, responsable des relations publiques et du sponsoring de l'association souligne : « Il est peut-être plus facile pour un élève confiné d'être attentif à un conseil ou une orientation d'une personne tiers que de ses parents ou même d'un de ses enseignants qu'il aurait au téléphone. » L'association Egal Accès a recensé une somme importante de sites internet sur l'enseignement à distance ou de vidéos en ligne, classés par matières et jugés pertinents. Elle donne aussi des conseils d'organisation et de méthodologie pour bien répartir dans la journée le temps du travail.

Le numéro vert de l'association Egal Accès est le 0 800 948 813. il est ouvert le lundi de 9h00 à 12h00 et les mercredi et jeudi de 14h00 à 17h00.