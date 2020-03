Coronavirus et école à la maison : "il faut simplement accompagner son enfant" selon l'académie de Grenoble

On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais à partir de ce lundi, les enfants doivent rester à la maison... et les parents se charger de la "continuité de l'activité scolaire", comme l'a rappelé le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.

Dans l'académie de Grenoble, plusieurs mesures ont été mises en place. France BLeu les détaille avec Aymeric Meiss, le directeur de cabinet de la rectrice de l'académie de Grenoble.

Comment organiser en quatre jours "l'école à la maison" sur toute une académie ?

Aymeric Meiss : "C’est une situation inédite, c’était un scénario envisagé car nous avions un cluster en Haute-Savoie, donc nous avions déjà préparé localement cette situation. Nous l‘avons étendu à l’ensemble de l’académie à partir de ce lundi".

Une partie des écoles restent ouvertes pour garder les enfants du personnel soignant par exemple, comment ça s'organise là aussi ?

Aymeric Meiss : "Pour aujourd’hui [lundi NDLR], l’ensemble des écoles sont susceptibles d’accueillir les enfants des personnels soignants lorsqu’ils n’ont aucune autre solution de garde dans leur école et ils seront pris en charge par leurs enseignants. C’est très important que ce soit uniquement lorsqu'ils n'ont pas d'autre solution, car le confinement est la meilleure manière de stopper la propagation du virus".

Les enseignants, en tout cas leurs syndicats, font part de leur incompréhension. Garder les enfants du personnel soignant,ils estiment, pour certains, que ça les exposerait particulièrement. Vous leur répondez quoi ?

Aymeric Meiss : "Nous favorisons le travail à distance et nous assurons la présence à minima dans nos établissements.

Ce dimanche, la rectrice a écrit hier [dimanche NDLR] aux enseignants pour solliciter volontariat et solidarité. Les enseignants font preuve de beaucoup de civisme et sont extrêmement attentifs à mettre les personnels de santé dans les meilleures conditions pour gérer cette crise. Tout ne sera pas parfait ce matin, mais nous avons mis un "point écoute" en place le 04 76 74 70 01, ouvert de 8h à 18h aujourd’hui, pour permettre et s’adapter au quotidien, afin de répondre à toutes les demandes. Nous faisons appel au civisme de chacun pour ne pas saturer cette ligne".

Comment les enseignants vont assurer la "continuité pédagogique" ? Tous les élèves sont pas égaux le soir en rentrant à la maison ?

Aymeric Meiss : "Nous avons des outils déjà utilisés par les professeurs dans le secondaire, des espaces numériques de travail et pour les élèves de primaire, il existe "ma classe à la maison", un outil très simple à utiliser et efficace. Enfin, les équipes pédagogiques seront au plus prêt des familles. L’enjeu n’est pas de passer cinq heures devant un écran, mais d‘aider son enfant quand on est un parent, de faire un accompagnement au travail, de l’aider à s’organiser".

