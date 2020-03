Coronavirus et école à la maison : "ne paniquez pas, prenez le temps" conseille le SNUIPP en Savoie

En attendant d'éventuelles nouvelles mesures de confinement de la population, l'une des mesures fortes pour contenir la pandémie est la fermeture dès ce lundi des écoles, collèges et lycées. Où sont les enseignants ? Comment vont-ils travailler ? Quels conseils aux parents ? Les réponses de Nathacha Mattéo Thibaut, représentante Snuipp-FSU en Savoie.

Etes-vous au chômage technique ce matin ?

Nous ne sommes pas au chômage technique, mais c’est bien du travail . Tous les collègues ont bien travaillé ce week-end à la maison et vont travailler. C’est assez compliqué car les annonces qui se sont succédé nous ont surpris comme tout le monde. Là on prépare l’accueil des enfants de soignants, sinon c’est du travail à distance car il faut éviter de se retrouver à plusieurs dans les écoles.

Comment ça va se passer pour vous et vos collègues à partir d'aujourd'hui ?

Les équipes ont vu entre elles qui allaient se présenter physiquement, notamment les directeurs et les directrices. On verra au jour le jour, car ce lundi matin, il n’y aura pas des enseignants dans toutes les écoles.

Quels conseils donnez-vous aux parents ?

On ne demande pas aux parents de remplacer l’enseignant. Le ministère de l’Éducation a proposé de « continuer l’activité scolaire ». Je conseille de prendre contact avec leurs écoles, voir les sites internet, voir le panneau d’affichage devant l’école si les parents n’ont pas accès au numérique, c’est le cas de 5% des parents. De plus, ceux qui sont en télétravail à la maison ne peuvent pas faire classe, il faut privilégier des activités ludique, et surtout ne pas paniquer, c’est aussi le premier jour, il faut laisser le temps aux enfants et aux parents.

